Qué cambia con la Ley de Inocencia Fiscal II: no hay más límites de ingresos ni patrimonio
El oficialismo logró, con ayuda de sus aliados, que el Senado sancionara la norma. El objetivo es que los grandes contribuyentes coloquen sus dólares en la economía formal.
17/09/2026 | 22:10Redacción Cadena 3
FOTO: La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
El nuevo régimen de Inocencia Fiscal incorpora beneficios para los contribuyentes de mayores ingresos que adhieran al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias, al eliminar las restricciones que existían para poder ingresar a este régimen.
Con este beneficio, el Gobierno espera que los grandes contribuyentes ingresen sus dólares, que aún tienen fuera y permanecen fuera de la economía formal.
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Entre las modificaciones propuestas, se encuentra la eliminación de los topes establecidos para acceder al régimen simplificado.
Actualmente, el sistema alcanza a personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país, que cumplan con determinados requisitos, entre ellos un límite patrimonial.
Pero ahora se eliminaron los topes de ingreso y patrimonio exigidos para adherirse al sistema, hoy establecidos en $1.000 millones y $10.000 millones, respectivamente.
El proyecto prohíbe a los funcionarios poder utilizar los beneficios de este sistema, pero no sólo a los actuales, sino a aquellos que estuvieron en funciones en los últimos cinco años.
El proyecto también redefine el concepto de “discrepancia significativa”, que determina en qué circunstancias la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puede impugnar una declaración simplificada.
Según la iniciativa, será considerada significativa una diferencia que implique un aumento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos de al menos 15% respecto de lo declarado por el contribuyente.
Pero agrega un filtro más al establecer que ARCA solo investigará si esa diferencia es superior a los 5 millones, con lo cual, si es inferior a esa cifra, pero supera el 20%, el organismo no sancionará al contribuyente.
Otro punto clave es la bancarización de todas las operaciones, aunque se permitirá hasta 2027 las compra-venta de inmuebles.
También se busca la reducción de multas que se adhieran al régimen simplificado de ganancias.
Lectura rápida
¿Qué incorpora el nuevo régimen de Inocencia Fiscal? Beneficios para contribuyentes de mayores ingresos al eliminar restricciones para el régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias.
¿Quiénes se benefician de este régimen? Los grandes contribuyentes que ingresen sus dólares a la economía formal.
¿Cuándo se permite la compra-venta de inmuebles? Hasta el año 2027.
¿Dónde se aplica este régimen? En el país, para personas humanas y sucesiones indivisas residentes.
¿Por qué se eliminan los topes de ingreso y patrimonio? Para facilitar la adhesión al régimen simplificado, eliminando los límites de $1.000 millones y $10.000 millones.