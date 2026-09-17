Qué cambia con la Ley de Inocencia Fiscal II: no hay más límites de ingresos ni patrimonio

El nuevo régimen de Inocencia Fiscal incorpora beneficios para los contribuyentes de mayores ingresos que adhieran al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias, al eliminar las restricciones que existían para poder ingresar a este régimen.

Con este beneficio, el Gobierno espera que los grandes contribuyentes ingresen sus dólares, que aún tienen fuera y permanecen fuera de la economía formal.

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Entre las modificaciones propuestas, se encuentra la eliminación de los topes establecidos para acceder al régimen simplificado.

Actualmente, el sistema alcanza a personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país, que cumplan con determinados requisitos, entre ellos un límite patrimonial.

Pero ahora se eliminaron los topes de ingreso y patrimonio exigidos para adherirse al sistema, hoy establecidos en $1.000 millones y $10.000 millones, respectivamente.

El proyecto prohíbe a los funcionarios poder utilizar los beneficios de este sistema, pero no sólo a los actuales, sino a aquellos que estuvieron en funciones en los últimos cinco años.

El proyecto también redefine el concepto de “discrepancia significativa”, que determina en qué circunstancias la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puede impugnar una declaración simplificada.

Según la iniciativa, será considerada significativa una diferencia que implique un aumento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos de al menos 15% respecto de lo declarado por el contribuyente.

Pero agrega un filtro más al establecer que ARCA solo investigará si esa diferencia es superior a los 5 millones, con lo cual, si es inferior a esa cifra, pero supera el 20%, el organismo no sancionará al contribuyente.

Otro punto clave es la bancarización de todas las operaciones, aunque se permitirá hasta 2027 las compra-venta de inmuebles.

También se busca la reducción de multas que se adhieran al régimen simplificado de ganancias.