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Fernanda Russo, campeona suramericana, critica al gobierno: "Necesitamos apoyo económico"

La tiradora argentina, medallista de oro en los Juegos Suramericanos 2026, lamentó la falta de recursos para el deporte amateur en el país.

17/09/2026 | 20:09Redacción Cadena 3

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Fernanda Russo, doble medallista de oro suramericana.

FOTO: Fernanda Russo, doble medallista de oro suramericana.

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Buenos Aires, 17 de septiembre (NA) – La tiradora argentina Fernanda Russo, quien se consagró con dos medallas de oro en la reciente edición de los Juegos Suramericanos 2026, expresó su preocupación por la "situación muy triste" que enfrenta el deporte amateur en el país.

De acuerdo a lo informado por la Agencia Noticias Argentinas, la atleta describió el medallero como "mentiroso", afirmando que solo se mantiene gracias a la dedicación y esfuerzo de los deportistas argentinos. En este contexto, solicitó el restablecimiento del aporte del 1% al desarrollo deportivo.

Con una destacada trayectoria en tiro deportivo, Fernanda Russo logró el oro en dos modalidades de tiro con rifle a 10 metros, tanto en la categoría individual como en equipos mixtos.

La tiradora se unió al esgrimista Augusto Servello al cuestionar la escasa ayuda económica del Gobierno Nacional, liderado por Javier Milei.

Tras obtener su segunda medalla dorada, la deportista de 27 años calificó como "muy triste" la situación del deporte amateur argentino, resaltando cómo la falta de fondos impacta en el entrenamiento y en la participación en competencias de alto nivel.

"Estamos donde estamos solo porque los argentinos tenemos huevos y ovarios", enfatizó la deportista, quien afirmó que sus logros se deben a la pasión, pero subrayó la necesidad de inversión económica estatal.

Además, aprovechó su "espacio de visibilidad" para demandar el regreso del impuesto del 1% a la telefonía móvil, que anteriormente se destinaba al desarrollo deportivo y fue eliminado durante el gobierno de Mauricio Macri.

Fernanda Russo, quien ha competido en los últimos tres Juegos Olímpicos, destacó que la delegación argentina aún tiene un largo camino por recorrer para valorar adecuadamente "la garra que le pone un deportista amateur en Argentina". Sin embargo, expresó su agradecimiento al Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD) y al Ejército Argentino, que actualmente constituyen su "principal sostén".

Lectura rápida

¿Quién es Fernanda Russo?
Es una tiradora argentina, medallista de oro en los Juegos Suramericanos 2026.

¿Qué opina sobre el deporte amateur en Argentina?
Considera que está en una "situación muy triste" debido a la falta de apoyo económico.

¿Qué solicita la atleta?
Pide el regreso del aporte del 1% al desarrollo deportivo.

¿Cómo se siente respecto al medallero?
Lo describe como "mentiroso", sostenido solo por el esfuerzo de los deportistas.

¿Quiénes la apoyan?
Agradece al ENARD y al Ejército Argentino como sus principales sostenes.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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