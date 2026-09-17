Fernanda Russo, campeona suramericana, critica al gobierno: "Necesitamos apoyo económico"

Buenos Aires, 17 de septiembre (NA) – La tiradora argentina Fernanda Russo, quien se consagró con dos medallas de oro en la reciente edición de los Juegos Suramericanos 2026, expresó su preocupación por la "situación muy triste" que enfrenta el deporte amateur en el país.

De acuerdo a lo informado por la Agencia Noticias Argentinas, la atleta describió el medallero como "mentiroso", afirmando que solo se mantiene gracias a la dedicación y esfuerzo de los deportistas argentinos. En este contexto, solicitó el restablecimiento del aporte del 1% al desarrollo deportivo.

Con una destacada trayectoria en tiro deportivo, Fernanda Russo logró el oro en dos modalidades de tiro con rifle a 10 metros, tanto en la categoría individual como en equipos mixtos.

La tiradora se unió al esgrimista Augusto Servello al cuestionar la escasa ayuda económica del Gobierno Nacional, liderado por Javier Milei.

Tras obtener su segunda medalla dorada, la deportista de 27 años calificó como "muy triste" la situación del deporte amateur argentino, resaltando cómo la falta de fondos impacta en el entrenamiento y en la participación en competencias de alto nivel.

"Estamos donde estamos solo porque los argentinos tenemos huevos y ovarios", enfatizó la deportista, quien afirmó que sus logros se deben a la pasión, pero subrayó la necesidad de inversión económica estatal.

Además, aprovechó su "espacio de visibilidad" para demandar el regreso del impuesto del 1% a la telefonía móvil, que anteriormente se destinaba al desarrollo deportivo y fue eliminado durante el gobierno de Mauricio Macri.

Fernanda Russo, quien ha competido en los últimos tres Juegos Olímpicos, destacó que la delegación argentina aún tiene un largo camino por recorrer para valorar adecuadamente "la garra que le pone un deportista amateur en Argentina". Sin embargo, expresó su agradecimiento al Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD) y al Ejército Argentino, que actualmente constituyen su "principal sostén".