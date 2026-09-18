En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Argentina

En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Rosario

En vivo

De largo

Música

En vivo

La noche más pulenta

Adrián Gómez

En vivo

Trasnoche random

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Clima

Clima en Tucumán: cómo estará el tiempo este viernes 18 de septiembre

Este viernes 18 de septiembre, Tucumán presentará un clima mayormente nublado, con temperaturas que oscilarán entre 16° y 28°. La humedad será del 72% y el viento soplará a 3 m/s.

18/09/2026 | 00:26Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Clima en Tucumán: pronóstico del tiempo para el 18 de septiembre

FOTO: Clima en Tucumán: pronóstico del tiempo para el 18 de septiembre

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Tucumán es de nubes cubiertas, con una temperatura actual de 18°. La sensación térmica es de 18°, con una humedad del 72%. La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 3 m/s desde el norte. La presión atmosférica se encuentra en 1019 hPa.

El clima hoy viernes 18 de septiembre

Para este viernes 18 de septiembre, se espera una temperatura mínima de 17° y una máxima de 28°. Las condiciones climáticas se caracterizarán por un cielo mayormente nublado, con una humedad del 72%. El viento será leve, alcanzando velocidades de 3 m/s. No se prevén lluvias para el día de hoy, lo que permitirá disfrutar de un clima agradable.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el pronóstico para Tucumán indica lo siguiente: el sábado 19 de septiembre, se anticipa una mínima de 16° y una máxima de 30°, con probabilidad de lluvias ligeras. El domingo 20 de septiembre, la mínima será de 17° y la máxima alcanzará los 33°, con cielo parcialmente nublado. Para el lunes 21 de septiembre, se espera una mínima de 17° y una máxima de 24°, con lluvias ligeras nuevamente. El martes 22 de septiembre, la mínima será de 17° y la máxima de 27°, con probabilidad de lluvias ligeras. Finalmente, el miércoles 23 de septiembre, se anticipa una mínima de 16° y una máxima de 33°, con cielo despejado.

Lo más visto

Clima

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf