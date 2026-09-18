Clima en Tucumán: cómo estará el tiempo este viernes 18 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Tucumán es de nubes cubiertas, con una temperatura actual de 18°. La sensación térmica es de 18°, con una humedad del 72%. La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 3 m/s desde el norte. La presión atmosférica se encuentra en 1019 hPa.

El clima hoy viernes 18 de septiembre

Para este viernes 18 de septiembre, se espera una temperatura mínima de 17° y una máxima de 28°. Las condiciones climáticas se caracterizarán por un cielo mayormente nublado, con una humedad del 72%. El viento será leve, alcanzando velocidades de 3 m/s. No se prevén lluvias para el día de hoy, lo que permitirá disfrutar de un clima agradable.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el pronóstico para Tucumán indica lo siguiente: el sábado 19 de septiembre, se anticipa una mínima de 16° y una máxima de 30°, con probabilidad de lluvias ligeras. El domingo 20 de septiembre, la mínima será de 17° y la máxima alcanzará los 33°, con cielo parcialmente nublado. Para el lunes 21 de septiembre, se espera una mínima de 17° y una máxima de 24°, con lluvias ligeras nuevamente. El martes 22 de septiembre, la mínima será de 17° y la máxima de 27°, con probabilidad de lluvias ligeras. Finalmente, el miércoles 23 de septiembre, se anticipa una mínima de 16° y una máxima de 33°, con cielo despejado.