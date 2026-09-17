Testigos claves en el juicio por la desaparición de Loan Peña revelan datos impactantes

En el marco del juicio por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, el jefe de Bomberos Voluntarios de 9 de Julio declaró que el 13 de junio de 2024, día en que desapareció el niño, observó a Antonio Bernardino Benítez "sin remera" y "transpirado". El testimonio fue presentado este jueves en el tribunal.

José Manuel Ojeda, quien fue citado por el fiscal federal Carlos Schaefer, comentó que alrededor de las 16:30, Mariano Peña, hermano de Loan, llegó al cuartel solicitando ayuda porque el menor estaba "perdido".

Ojeda recordó que, al dirigirse a la vivienda de la abuela del niño, Catalina, se cruzó con Benítez, quien se encontraba "solo en su moto, sin remera, transpirado y llevando una remera envuelta en el brazo".

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Al llegar a la casa, el bombero mencionó que tuvo una conversación con la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava y el excapitán de la Armada Carlos Guido Pérez, quienes le informaron que Loan "se había perdido cuando fue a buscar naranjas". A pesar de haber participado en la búsqueda durante varios días, Ojeda afirmó que no volvió a ver a los mencionados en ninguna actividad de rastrillaje.

Por su parte, Brisa de los Ángeles Contreras, vecina de la familia, indicó que el 15 de junio, entre las 14:30 y las 15:00, pasó frente a la casa de Caillava y notó a una persona lavando una camioneta blanca 4x4 del matrimonio, prestando especial atención a la limpieza de las ruedas delanteras.

La testigo también expresó su sorpresa al enterarse de que Pérez y Caillava habían viajado a Corrientes durante los rastrillajes para encontrar a Loan.

Otros testimonios

El enfermero Martín Antonio Robledo, que estaba de guardia el 13 de junio, relató que alrededor de las 19:15 fue en ambulancia a la casa de Catalina para colaborar con la búsqueda y observó a Caillava con "tos". Posteriormente, a las 22:15, fue relevado por su compañera Alicia Axon. Esa misma noche, supo que Pérez y Caillava habían ido al hospital cerca de las 23 por una consulta médica.

En otro testimonio, Diego Axel Luque recordó que mantuvo contacto por WhatsApp con Benítez el día de la desaparición, quien le informó a las 18:30 que Loan se había perdido y que estaban en búsqueda de él.

Al día siguiente, Luque participó de la búsqueda a caballo en el denominado campo del Griego, donde le informaron sobre el hallazgo de una huella, aunque no pudo verla personalmente.

Futuras declaraciones

El tribunal tiene programado que el martes 22 de septiembre comparezcan ante los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco: Yamila Cándida Alegre, Alicia Esther Axon, Paula Bernini y Deisy Leonela Ávalos. El miércoles 23 será el turno de Johanna Méndez, Dalma Yamila Benítez, Carlos Fuentes, Horacio José Céspedes y Hugo Daniel Duarte.