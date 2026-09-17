Nico González destacó en la goleada de la Juventus sobre el NEC en la UEFA Europa League

Buenos Aires, 17 de septiembre (NA) - Este jueves se llevaron a cabo nueve encuentros de la primera fecha de la UEFA Europa League. Uno de los partidos más destacados fue el que enfrentó a la Juventus de Italia contra el NEC de Países Bajos, donde el equipo italiano logró una contundente victoria por 5 a 0, con un gol de Nicolás González.

El atacante argentino fue el encargado de abrir el marcador en el primer tiempo, específicamente a los 9 minutos. Después de un envío largo desde el área de la Juventus, González se anticipó al arquero rival, quien cometió un error, y definió con el arco vacío.

Los otros goles que sellaron la victoria de la Juventus fueron anotados por Kerim-Sam Alajbegovic, Nick Woltemade, Zeki Çelik y Randal Kolo Muani.

Con este triunfo, el conjunto italiano se posiciona entre los líderes de su grupo en la fase de clasificación del torneo europeo. En su próximo compromiso, se medirán ante el Celta de Vigo de España.

Resultados de la jornada de UEFA Europa League

Además del encuentro entre Juventus y NEC, se registraron otros ocho partidos en la primera fecha de la UEFA Europa League. En República Checa, el Viktoria Plzen fue derrotado 3 a 0 por el Union Saint-Gilloise de Bélgica, con goles de Ondrej Kricfaluši (x2) y Mateo Biondi. El Salzburg de Austria también tuvo un buen desempeño al vencer 1 a 0 al Levski Sofia de Bulgaria, gracias a un gol de Haris Tabakovic.

Por otro lado, el OFI de Grecia se impuso 2 a 0 al Hoffenheim alemán, con goles de Aitor Cantalapiedra y Georgios Kanellopoulos. En Inglaterra, el Crystal Palace superó 4 a 0 al Lech Poznan de Polonia, con anotaciones de Yéremy Pino, Christopher Richards, Nketiah y Jørgen Strand Larsen.

En otro partido, el Ferencváros de Hungría logró un triunfo de 3 a 1 sobre el Celtic de Escocia, con goles de Bamidele Yusuf, Kristoffer Zachariassen y Daniel Arzani. El descuento para el Celtic fue obra de Mika Baur.

Además, el Besiktas de Turquía sorprendió al vencer 4 a 1 al Olympique de Marsella, con goles de Ilhan Fakili, Václav Cerný, Amir Murillo y Ernest Poku, mientras que el empate parcial fue de Keyliane Abdallah.

Finalmente, la Real Sociedad de España cayó 2 a 1 ante el Bournemouth de Inglaterra, donde Sergio Gómez anotó para el local, y Justin Kluivert junto a Rayan marcaron para el equipo visitante.

Por último, el Torrense de Portugal venció 2 a 1 al Lillestrøm de Noruega, con goles de Alejandro Alfaro y Manu Pozo, mientras que el descuento fue de Thomas Lehne Olsen.