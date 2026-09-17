Ataques de perros: el proyecto cordobés que propone chip, seguro y penas más duras

FOTO: Preocupación en Córdoba por ataques de perros peligrosos sin bozal ni correa

Un grupo de diputados nacionales de Córdoba presentó en el Congreso un proyecto para regular la tenencia responsable de perros potencialmente peligrosos y establecer nuevas obligaciones para sus propietarios, además de incorporar sanciones penales ante situaciones que puedan derivar en lesiones o muertes.

La iniciativa fue impulsada, entre otros legisladores cordobeses, por la diputada nacional Alejandra Torres y es de carácter “híbrido”, ya que combina modificaciones a normas nacionales con disposiciones administrativas que deberían aplicarse en conjunto con las provincias y los municipios.

El proyecto surge en un contexto marcado por varios ataques de perros registrados recientemente en Córdoba, incluidos casos con víctimas fatales y una condena judicial de ocho años de prisión por un ataque que terminó con la muerte de una joven.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Qué propone el proyecto

La iniciativa establece un conjunto de normas mínimas de seguridad para quienes tengan perros considerados potencialmente peligrosos.

Entre las principales medidas se encuentran:

-La creación de un registro especial para los perros potencialmente peligrosos.

-La obligación de colocarles un chip de identificación.

-La identificación y ubicación del animal dentro del sistema de registro.

-La contratación obligatoria de un seguro de responsabilidad civil para cubrir eventuales daños.

-Reglas específicas para la tenencia y circulación de los animales.

-Un régimen de responsabilidad civil para los propietarios, tenedores o cuidadores.

-La incorporación de nuevas conductas al Código Penal vinculadas con los daños provocados por estos animales.

Según explicó Torres, el objetivo es establecer un marco nacional de prevención que permita determinar responsabilidades cuando se produzcan ataques.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

También habría consecuencias penales

Uno de los aspectos centrales de la propuesta es la modificación del Código Penal para establecer responsabilidades ante distintos escenarios.

El proyecto contempla sanciones para propietarios, tenedores o cuidadores cuando sus animales intervengan en hechos que provoquen homicidios o lesiones.

Además, la iniciativa apunta a penalizar determinadas conductas vinculadas con el incumplimiento de las medidas de seguridad. Entre ellas aparece la posibilidad de que existan consecuencias penales para quienes dejen sueltos perros potencialmente peligrosos en la vía pública.

De esta manera, la responsabilidad no quedaría limitada al momento en que se produce un ataque, sino que también alcanzaría determinadas situaciones consideradas previamente riesgosas.

Un debate que cruza Nación, provincias y municipios

El proyecto plantea una división de competencias. Por un lado, el Congreso tiene facultades para establecer normas de fondo, como las modificaciones al Código Penal y la obligación de contar con un seguro de responsabilidad civil.

Por otro, las disposiciones administrativas relacionadas con el control de los animales deberían implementarse junto con las autoridades provinciales y municipales, dentro de las competencias de cada jurisdicción.

La propuesta busca establecer así un marco general para todo el país, aunque su aplicación concreta dependería de los mecanismos de control que implementen las distintas jurisdicciones.

El problema del control

Uno de los principales interrogantes que abre la iniciativa es cómo se garantizará el cumplimiento efectivo de las nuevas obligaciones.

En Córdoba ya existen distintas normativas municipales sobre la tenencia y circulación de animales potencialmente peligrosos. Sin embargo, el debate también pasa por la capacidad de las autoridades para controlar que esas reglas efectivamente se cumplan.

El proyecto nacional contempla desde requisitos vinculados con la identificación de los animales hasta condiciones para su traslado y circulación, además de sanciones más severas ante incumplimientos.

La discusión comenzará ahora en el ámbito de las comisiones de la Cámara de Diputados, donde los legisladores deberán analizar el alcance de las medidas, las competencias de cada jurisdicción y las modificaciones propuestas al Código Penal.

Informe de Alejandro Bustos.