Deportivo Español llevará a Caruso Lombardi a la Justicia por usurpación de canchas

Buenos Aires, 17 de septiembre (NA) -- La presidenta de Deportivo Español, María Sol Méndez, confirmó que procederá legalmente contra Ricardo Caruso Lombardi por la supuesta ocupación ilegal de dos canchas de césped sintético hasta 2036. Esta situación se ha visto facilitada a través de un tercero, Uriel Videtta, y la empresa Zoe Capital, vinculada a Leonardo Cositorto.

La problemática salió a la luz gracias a una investigación interna, como explicó la presidenta: "Iniciamos una auditoría legal y contable debido a que las gestiones anteriores no se destacaban por su transparencia. No había libros contables ni documentación necesaria para el correcto funcionamiento de la asociación civil. Por ello, decidimos llevar a cabo una auditoría que actualmente está en proceso. En esta auditoría encontramos un contrato que resulta perjudicial y lesivo para los intereses del club. La concesión de las canchas se realizó de manera irregular".

Respecto a las condiciones del acuerdo, Méndez aclaró: "Se trató de un contrato irregular que se extiende hasta 2036, donde Deportivo Español solo contaba con una hora diaria de uso de las canchas y recibía un canon de 1 millón de pesos anuales, cuyo pago se había adelantado hasta 2028. Un contrato completamente desventajoso para el club".

Tras la rescisión del convenio, Caruso Lombardi habría amenazado con "matar" a los directivos en los medios. Sobre su relación con el club, Méndez indicó: "Él ocupaba el cargo de manager deportivo en el período en que se firmó el contrato. Es evidente que, por su conducta posterior a nuestra decisión, es parte interesada en este asunto. Cabe destacar que durante su gestión como manager, Cositorto estaba involucrado en el club con su proyecto Generación Zoe. Las imágenes en las que aparece junto a Cositorto y el presidente anterior son de dominio público, incluso han sido difundidas en Netflix".

La dirigencia del club prevé presentar cargos por usurpación, estafa, administración fraudulenta, asociación ilícita y extorsión. La situación se complica aún más porque el contrato se firmó cuando la institución no contaba con la autorización de la Ciudad de Buenos Aires sobre sus tierras, las cuales fueron habilitadas recién en diciembre de 2025.

Méndez concluyó: "Estamos en una etapa de negociación en la que el club se mantiene firme. Poseemos argumentos suficientes para demostrar que lo que se firmó es completamente irregular".