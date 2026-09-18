Clima en Santa Fe: cómo estará el tiempo este viernes 18 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Santa Fe.

Ahora

En este momento, el cielo en Santa Fe se encuentra cubierto por nubes, con una temperatura actual de 17°. La sensación térmica es de 17°, con una humedad del 66%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 1.54 m/s desde el este.

El clima hoy viernes 18 de septiembre

Para hoy, se anticipa una temperatura mínima de 15° y una máxima de 25°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a las actuales, lo que permitirá disfrutar de un día agradable. No se prevén lluvias, lo que favorece las actividades al aire libre.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe se presentarán con variaciones en las temperaturas y condiciones climáticas. El sábado 19 de septiembre, se espera una mínima de 17° y una máxima de 26°, con probabilidad de lluvias ligeras. El domingo 20, la mínima descenderá a 14° y la máxima alcanzará los 27°, también con posibilidad de lluvias ligeras. Para el lunes 21, se anticipa un cielo nublado con mínimas de 12° y máximas de 24°. El martes 22, las temperaturas oscilarán entre 13° y 24°, con nubes dispersas. Finalmente, el miércoles 23, se espera un día despejado con mínimas de 13° y máximas de 27°.