El Presupuesto proyectado por el Gobierno tiene previstos niveles de gasto menores a los de 2023

El proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno nacional contempla un nivel de gasto público inferior al registrado en 2023, según un análisis realizado por el Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP).

De acuerdo con el estudio, el gasto se redujo en términos generales: por cada cuatro pesos que el Estado destinaba en 2023, actualmente se proyectarían alrededor de tres.

Entre las partidas que presentan mayores diferencias aparece el financiamiento de las universidades nacionales, con una reducción del 25% respecto de los niveles de 2023.

Uno de los descensos más pronunciados corresponde a las becas Progresar, cuya partida acumula una caída del 77,1%. También se registra una disminución del 60,8% en el bono previsional.

El recorte alcanza además a infraestructura y vivienda, con una reducción del 72%, mientras que la partida prevista para discapacidad presenta una merma del 24,4% frente a 2023.

Otro de los puntos señalados en el análisis son las transferencias a las provincias y la obra pública, dos áreas que, según el relevamiento, también aparecen entre las que perdieron mayor cantidad de recursos.

En diálogo con Cadena 3, Matías Wasserman, integrante del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas, planteó que existe un punto central para analizar: la posibilidad de que las proyecciones de ingresos y crecimiento económico previstas para 2027 no se cumplan.

Wasserman sostuvo que una situación similar ya se habría observado en los presupuestos correspondientes a 2025 y 2026. Según explicó, las estimaciones oficiales contemplaban un crecimiento del gasto que luego no se habría concretado de la manera prevista.

El economista vinculó esta situación con las proyecciones de crecimiento económico y de recursos tributarios incluidas en los presupuestos.

"Cuando no se verifica ese escenario ultraambicioso que propone el Gobierno, no queda otra que una nueva ronda de ajustes", señaló.

En ese sentido, explicó que la regla fiscal contemplada en el presupuesto establece como objetivo mantener el superávit, por lo que una menor recaudación podría derivar en nuevas reducciones del gasto.

Wasserman también cuestionó las previsiones oficiales para 2027 vinculadas al mercado laboral. El proyecto presupuestario contempla un escenario de crecimiento del empleo registrado y de los salaries reales.

Sin embargo, el integrante del OCEPP sostuvo que los datos observados durante 2026 muestran un escenario diferente.

Según planteó, el empleo registrado no habría aumentado y el salario real tampoco habría mostrado la recuperación prevista. Por eso, consideró que existen interrogantes sobre los supuestos utilizados para elaborar las proyecciones del próximo año.

"Hay una pregunta acerca de no solo cuán fantasioso es el Gobierno, sino qué datos usaron para hacerlo", afirmó.

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Entre las partidas que más llamaron la atención de Wasserman aparece la correspondiente a energía y combustibles, al comparar el presupuesto proyectado para 2027 con los niveles de 2023.

El economista señaló que esa reducción podría estar relacionada con una eventual quita adicional de subsidios o con una menor asignación de recursos para obras de infraestructura vinculadas al sector.

Por ese motivo, consideró que se trata de un rubro que deberá ser seguido especialmente durante la discusión y ejecución del Presupuesto 2027.

Informe de Alejandro Bustos