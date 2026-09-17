Los misteriosos puntitos rojos del JWST podrían ser agujeros negros en rápido crecimiento

El Telescopio Espacial James Webb (JWST) ha revelado una sorprendente población de pequeños y brillantes objetos conocidos como Puntitos Rojos. Su naturaleza ha sido un misterio, pero nuevas simulaciones realizadas con el supercomputador ATERUI III de Japón sugieren que podrían ser agujeros negros que crecieron a un ritmo extraordinario en las condiciones del universo primitivo.

Estas simulaciones no requieren de física inusual ni eventos altamente improbables. En cambio, indican que los Puntitos Rojos podrían surgir de manera natural en un entorno cósmico joven, donde los agujeros negros pudieron desarrollarse a velocidades extraordinarias.

Simulando el universo temprano

El estudio fue liderado por Sunmyon Chon del Instituto Max Planck de Astrofísica. El equipo utilizó el supercomputador ATERUI III para llevar a cabo simulaciones cosmológicas detalladas del universo temprano. Estas simulaciones comenzaron a gran escala, enfocándose en galaxias jóvenes y luego en regiones más pequeñas, hasta alcanzar nubes individuales de gas, utilizando la potencia de cálculo de alta resolución de ATERUI III.

Los resultados sugieren que la intensa radiación ultravioleta de galaxias cercanas puede impedir la formación de estrellas ordinarias dentro de ciertas nubes de gas. En lugar de dividirse en estrellas más pequeñas, el gas puede colapsar en una sola estrella supermasiva, que a su vez puede colapsar y crear una semilla de agujero negro.

Agujeros negros creciendo a velocidades extremas

Una vez formadas estas semillas de agujeros negros, las simulaciones muestran que pueden ser rodeadas por discos gruesos de gas denso. Estos ambientes ricos en gas atrapan la radiación y permiten que los agujeros negros consuman material de manera mucho más eficiente que los agujeros negros en el universo moderno. En estas condiciones, los agujeros negros pueden crecer decenas de veces más rápido de lo que sería posible hoy en día.

Las propiedades de estos agujeros negros simulados se asemejan a los Puntitos Rojos observados por el JWST, lo que sugiere que estos misteriosos objetos podrían representar una etapa temprana de un crecimiento extremadamente rápido de agujeros negros.

Un misterio de agujeros negros de larga data

Los astrónomos han luchado durante años por explicar cómo aparecieron agujeros negros supermasivos tan pronto en la historia cósmica. Algunos de estos agujeros negros contienen millones o incluso miles de millones de veces la masa del Sol, y ya existían menos de 600 millones de años después del Big Bang.

Se esperaba que el JWST ayudara a resolver este enigma al detectar galaxias más tenues y distantes que los telescopios anteriores. Dado que la luz se mueve a una velocidad finita, observar objetos muy distantes también implica mirar al pasado. Si una galaxia se encuentra a 11 mil millones de años luz, su luz ha viajado durante 11 mil millones de años antes de llegar a la Tierra. Por lo tanto, lo que vemos es la galaxia tal como apareció hace 11 mil millones de años.

El JWST tiene la capacidad de observar más allá en el tiempo que los observatorios anteriores, brindando a los astrónomos una visión sin precedentes del universo joven.

Los Puntitos Rojos podrían tener la respuesta

En lugar de resolver inmediatamente el misterio del crecimiento temprano de los agujeros negros, el JWST reveló algo inesperado: una gran población de pequeños y extremadamente rojos objetos que los investigadores comenzaron a llamar Puntitos Rojos. Las nuevas simulaciones sugieren que esos objetos podrían ser la pieza que falta en el rompecabezas.

Según el modelo, las condiciones necesarias para crear y hacer crecer rápidamente estos agujeros negros se desarrollaron de manera natural en el universo temprano. No fueron necesarias suposiciones exóticas ni coincidencias raras, lo que también podría ayudar a explicar por qué los Puntitos Rojos parecen ser tan comunes en las observaciones del JWST.

A medida que el JWST continúa encontrando más Puntitos Rojos y futuros telescopios miran aún más profundamente en la historia cósmica, este modelo podría proporcionar a los astrónomos un marco valioso para comprender cómo algunos de los agujeros negros más tempranos del universo se formaron, crecieron y ayudaron a moldear la evolución del cosmos.