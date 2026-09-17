Un compuesto natural del intestino podría ayudar a sanar la mucosa intestinal

Un equipo de investigadores de la Universidad de Louisville descubrió un compuesto natural que podría ser clave para la reparación y protección de la mucosa intestinal. Este hallazgo, relacionado con la digestión de alimentos como granadas, nueces y bayas, podría ofrecer nuevas perspectivas en el tratamiento de enfermedades inflamatorias del intestino (IBD), incluyendo la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa.

La IBD afecta a millones de personas en todo el mundo, caracterizándose por una inflamación persistente que puede dañar el revestimiento intestinal. Normalmente, la barrera intestinal permite que los nutrientes ingresen al organismo mientras impide que bacterias dañinas escapen. Sin embargo, en individuos con IBD, esta barrera puede deteriorarse, lo que contribuye a la inflamación y complicaciones a largo plazo.

El Compuesto Gut

El estudio, liderado por el profesor asociado Venkatakrishna Rao Jala, se centró en el uro-litina A (UroA), un metabolito microbiano que se produce naturalmente en el intestino tras la digestión de ciertos alimentos. Los investigadores encontraron que UroA activa una vía protectora en el intestino, que podría ayudar a mantener la salud intestinal.

La investigación, publicada en la revista Nature Communications, se centró en el receptor aril hidrocarbónico (AHR), una proteína que actúa como sensor de señales del entorno, la dieta y los microbios intestinales. Aunque se conocía que AHR podía contribuir a efectos perjudiciales cuando es activado por ciertos tóxicos ambientales, también se había sugerido que compuestos dietéticos beneficiosos podían activarlo de manera que favoreciera la salud intestinal.

Los nuevos hallazgos indican que el efecto de AHR depende de su localización y de la intensidad de su activación.

Transformando un Sistema Inflamatorio en Uno Protector

El equipo de la Universidad de Louisville descubrió que UroA activa selectivamente AHR en células epiteliales intestinales, que son las células especializadas que forman y protegen el revestimiento intestinal. Cuando AHR es activado en estas células, se desencadena un sistema de defensa celular conocido como el inflammasoma NLRP6.

Los inflammasomas suelen asociarse con respuestas inflamatorias dañinas, pero los investigadores encontraron que este sistema también puede desempeñar un papel protector en las condiciones adecuadas. UroA provocó la activación del inflammasoma NLRP6 en las células epiteliales intestinales, lo que facilitó la liberación de moléculas que ayudan a reparar el revestimiento intestinal y refuerzan la barrera intestinal.

Los investigadores afirmaron que este es el primer estudio que muestra cómo un producto natural producido por microbios puede interactuar con los sistemas de respuesta del cuerpo para regular procesos moleculares y celulares complejos durante lesiones intestinales. Esta interacción podría ayudar a preservar la salud intestinal y limitar el daño tisular.

La investigadora Sweta Ghosh, quien fue postdoctorante en el laboratorio de Jala y lideró el estudio, comentó: "Los hallazgos muestran que no todos los caminos inflamatorios son dañinos. En las condiciones adecuadas y en las células correctas, estos caminos pueden desempeñar un papel esencial en el mantenimiento de la salud intestinal y en el apoyo a la reparación de tejidos".

Un Enfoque Más Dirigido para el Tratamiento de la IBD

El equipo probó el mecanismo utilizando varios enfoques experimentales, incluidos estudios celulares y muestras de tejido intestinal de pacientes con IBD. En las muestras de tejido humano, UroA activó la misma vía protectora observada en otros experimentos, lo que plantea la posibilidad de que futuros tratamientos para la IBD y otras enfermedades gastrointestinales puedan dirigirse a vías protectoras específicas en tipos celulares seleccionados, en lugar de suprimir el sistema inmunológico de manera general.

Jala concluyó: "Este estudio ayuda a comprender mejor cómo los compuestos naturales producidos a través de interacciones entre la dieta, los microbios intestinales y el cuerpo pueden influir en los procesos de enfermedad. Al identificar esta vía protectora específica, podríamos desarrollar enfoques terapéuticos más dirigidos que restauren el equilibrio intestinal, en lugar de suprimir ampliamente las respuestas inmunitarias".