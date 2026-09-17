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BridgeArg, la plataforma que es puente entre el arte argentino y el mercado estadounidense

Las inventoras de la iniciativa, Carmela Gastaldi y Cecilia Molina, contaron a Cadena 3 su idea. Se trata de un proyecto que busca dar valor a las obras de los creadores del país.

17/09/2026 | 21:03Redacción Cadena 3

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Las creadoras de la plataforma BridgeArg, junto a Chema Forte.

FOTO: Las creadoras de la plataforma BridgeArg, junto a Chema Forte.

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Carmela Gastaldi y Cecilia Molina presentaron, en diálogo con Cadena 3 BridgeArg, una innovadora plataforma que busca conectar a artistas argentinos con el mercado de Estados Unidos. Esta iniciativa nace de la necesidad de poner en valor el arte argentino y facilitar el acceso a nuevos públicos.

Carmela explicó que el término 'BridgeArg' se traduce como un puente entre Argentina y Estados Unidos. "Ella vive en Estados Unidos. Acá me acompaña y siempre tuvo interés por el arte pero es desconocedora. Entonces me busca a mí como una ayuda para que yo la anime a armar esta plataforma”, comentó.

Cecilia, por su parte, destacó cómo nació la idea de este proyecto: "Desde que llegué a Estados Unidos, siempre me preguntaban por lo argentino y ahí me di cuenta que tenía un valor especial. La idea era formalizar esto y hacer un puente”. 

Además, agregó que el arte tiene un valor único porque puede trascender y transmitir emociones. "El arte es lo único que no pasa de moda”, enfatizó.

Ambas enfatizaron la importancia de que los artistas reciban un valor justo por sus obras. "La idea de la plataforma no es un marketplace donde cualquiera puede venir: el artista no paga absolutamente nada por estar en la plataforma”, afirmó Cecilia

Los artistas deben pasar por un proceso de curaduría para ser parte del proyecto, asegurando así que las obras tengan un mensaje y un valor adecuado.

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La respuesta de los artistas ha sido positiva y entusiasta. "Les parece que siempre apuestan a cosas que les faciliten”, mencionó Carmela sobre el interés de los creadores. Actualmente, el proyecto comienza con diez artistas seleccionados por su trayectoria y calidad de obra.

En resumen, BridgeArg se presenta como una plataforma necesaria para valorar y promover el arte argentino en el mercado internacional. Esta colaboración entre Carmela y Cecilia busca no solo visibilizar a los artistas, sino también ofrecerles una oportunidad justa en el mundo del arte.

Entrevista de "Amamos Argentina"

Lectura rápida

¿Qué es BridgeArg? Es una plataforma que conecta a artistas argentinos con el mercado de Estados Unidos.

¿Quiénes presentaron BridgeArg? Carmela Gastaldi y Cecilia Molina son las creadoras de la plataforma.

¿Cuándo se presentó la iniciativa? La presentación se realizó en un diálogo con Cadena 3.

¿Dónde se enfoca BridgeArg? En el mercado de Estados Unidos y en la promoción del arte argentino.

¿Por qué es importante BridgeArg? Busca valorar el arte argentino y garantizar que los artistas reciban un pago justo por sus obras.

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