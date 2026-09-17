La Fundación El Libro se pronuncia sobre la crítica situación de las librerías independientes

Buenos Aires, 17 de septiembre (NA) - La Fundación El Libro manifestó su "profunda preocupación" por la situación actual de las librerías independientes y anunció su apoyo a la declaración de Emergencia Librera, que ha sido impulsada a nivel nacional por la Federación Argentina de Librerías, Papelerías y Afines (FALPA).

La entidad, que es parte de FALPA, subrayó la importancia de las librerías de cercanía en el desarrollo federal, el acceso a la lectura y la formación ciudadana. "Cada localidad o pueblo de la Argentina debe tener su librería", afirmaron en un comunicado emitido por su Consejo de Administración.

Esta posición se dio a conocer tras un relevamiento realizado sobre 1.200 comercios independientes. Según los datos presentados por la Fundación El Libro, se prevé una caída real del 41,5% en la facturación entre 2023 y 2026, como resultado del severo ajuste del gobierno de Javier Milei, mientras que los costos operativos han aumentado un 31,1%.

Para la entidad, estas cifras configuran un escenario de preocupación que pone en riesgo la existencia de las librerías independientes, las cuales son consideradas parte esencial del entramado cultural y editorial del país.

La Fundación El Libro también resaltó la función de estos comercios en la bibliodiversidad, al permitir la visibilidad de sellos editoriales pequeños y medianos y mantener un vínculo entre los libros y los lectores a través de la labor de los libreros.

En este contexto, alertó que el cierre de librerías podría impactar negativamente en el ecosistema editorial, agravar las desigualdades en el acceso a la lectura y debilitar la formación lectora.

"Defender a las librerías de barrio y de cada pueblo de la Argentina es defender el corazón de nuestra cultura", concluyó la institución, que respaldó el llamado de atención y las demandas planteadas por FALPA.