La Fundación El Libro se pronuncia sobre la crítica situación de las librerías independientes
La entidad expresó su preocupación por la situación de las librerías independientes y destacó el impacto de la caída de la facturación y el aumento de los costos.
FOTO: El sector del libro, otra víctima del ajuste de Milei.
Buenos Aires, 17 de septiembre (NA) - La Fundación El Libro manifestó su "profunda preocupación" por la situación actual de las librerías independientes y anunció su apoyo a la declaración de Emergencia Librera, que ha sido impulsada a nivel nacional por la Federación Argentina de Librerías, Papelerías y Afines (FALPA).
La entidad, que es parte de FALPA, subrayó la importancia de las librerías de cercanía en el desarrollo federal, el acceso a la lectura y la formación ciudadana. "Cada localidad o pueblo de la Argentina debe tener su librería", afirmaron en un comunicado emitido por su Consejo de Administración.
Esta posición se dio a conocer tras un relevamiento realizado sobre 1.200 comercios independientes. Según los datos presentados por la Fundación El Libro, se prevé una caída real del 41,5% en la facturación entre 2023 y 2026, como resultado del severo ajuste del gobierno de Javier Milei, mientras que los costos operativos han aumentado un 31,1%.
Para la entidad, estas cifras configuran un escenario de preocupación que pone en riesgo la existencia de las librerías independientes, las cuales son consideradas parte esencial del entramado cultural y editorial del país.
La Fundación El Libro también resaltó la función de estos comercios en la bibliodiversidad, al permitir la visibilidad de sellos editoriales pequeños y medianos y mantener un vínculo entre los libros y los lectores a través de la labor de los libreros.
En este contexto, alertó que el cierre de librerías podría impactar negativamente en el ecosistema editorial, agravar las desigualdades en el acceso a la lectura y debilitar la formación lectora.
"Defender a las librerías de barrio y de cada pueblo de la Argentina es defender el corazón de nuestra cultura", concluyó la institución, que respaldó el llamado de atención y las demandas planteadas por FALPA.
Lectura rápida
¿Cuál es la preocupación principal de la Fundación El Libro?
La Fundación El Libro expresó su profunda preocupación por la situación de las librerías independientes en Argentina.
¿Qué declaración respaldó la Fundación?
La entidad respaldó la declaración de Emergencia Librera impulsada por la Federación Argentina de Librerías, Papelerías y Afines (FALPA).
¿Qué datos se presentaron en el relevamiento?
El relevamiento indicó que entre 2023 y 2026 se prevé una caída del 41,5% en la facturación y un aumento del 31,1% en los costos operativos.
¿Qué impacto tendría el cierre de librerías?
El cierre de librerías podría afectar el ecosistema editorial, aumentar las desigualdades en el acceso a la lectura y debilitar la formación lectora.
¿Qué papel cumplen las librerías de cercanía?
Las librerías de cercanía son esenciales para el desarrollo federal, el acceso a la lectura y la formación ciudadana en las comunidades.
[Fuente: Noticias Argentinas]