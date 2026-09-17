Maradona falleció por un evento cardíaco agudo, confirman peritos en el juicio

Buenos Aires, 17 septiembre (NA) -- El médico Ricardo Iglesias declaró hoy que Diego Maradona "murió de un evento cardíaco agudo", aunque advirtió que las causas que llevaron a este episodio son desconocidas. Además, respaldó el plan farmacológico diseñado por la psiquiatra Agustina Cosachov.

El cardiólogo Iglesias, que actualmente trabaja en la Fundación Favaloro, forma parte de las principales sociedades científicas en su especialidad y había estado presente en la junta médica de 2021, que evaluó el estado de salud del ídolo futbolístico al momento de su fallecimiento en noviembre de 2020.

Durante su testimonio ante el tribunal de San Isidro, el abogado Vadim Mischanchuk, defensor de Cosachov, le preguntó sobre las causas del deceso de Maradona. La respuesta de Iglesias fue clara: "Maradona murió como consecuencia de un evento cardíaco".

A pesar de esto, el médico enfatizó que "no se pudo establecer con certeza cuál fue el motivo de esa descompensación", añadiendo que "solamente se pudo probar que hubo una isquemia y una arritmia, sin poder establecerse el orden de aparición de cada una, pero fue algo agudo".

Asimismo, Iglesias defendió el plan farmacológico de Cosachov, aclarando que este no está relacionado con el evento cardíaco que sufrió el exfutbolista.

El perito Antonio Maya, quien fue parte del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, también se pronunció en concordancia durante su declaración. Afirmó que la muerte de Maradona era "imprevisible" debido a su naturaleza aguda.

En sus palabras, "La muerte de Maradona fue responsabilidad de Maradona", refiriéndose a su negativa a someterse a revisiones médicas. Maya destacó que "murió inesperadamente, de golpe" y que las señales que podrían haber advertido sobre un malestar requerían, como mínimo, que el médico pudiera examinar al paciente. Esto, según Maya, es una manifestación de autonomía y por ello "la muerte de Maradona es responsabilidad de Maradona. No culpa, sino responsabilidad".

Ambos peritos coincidieron en que, a pesar de que Maradona había experimentado episodios cardíacos previos, en 2020 no presentaba ninguna patología cardíaca activa, según los estudios realizados y las historias clínicas de la Clínica Ipensa y de Olivos.

Además de Luque y Cosachov, también enfrentan cargos Ricardo Almirón (enfermero), Gisella Madrid (enfermera), Nancy Forlini (médica de Swiss Medical), Mariano Perroni (jefe de enfermeros), Carlos Díaz (psicólogo) y Pedro Di Spagna (médico clínico).

Agencia NA