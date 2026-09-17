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El Real Betis se impone al Getafe y se mantiene en la lucha por LaLiga

Con un gol de Abde Ezzalzouli, el Betis se afianza en el tercer puesto de LaLiga, detrás de Barcelona y Real Madrid. El Getafe, por su parte, sigue en la parte baja de la tabla.

17/09/2026 | 19:08Redacción Cadena 3

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Abde Ezzalzouli festeja el único gol del partido.

FOTO: Abde Ezzalzouli festeja el único gol del partido.

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Buenos Aires, 17 de septiembre (NA) – El Real Betis continúa su destacada performance en la presente edición de LaLiga de España tras vencer al Getafe por 1 a 0 en la sexta jornada del torneo.

El partido se llevó a cabo en el estadio La Cartuja, donde el único tanto del encuentro fue anotado por el mediocampista Abde Ezzalzouli a los 44 minutos del primer tiempo.

Con este resultado, el equipo dirigido por el chileno Manuel Pellegrini se posiciona en el tercer lugar de la clasificación, acumulando 15 puntos y a solo tres del líder, Barcelona. Por su parte, el Getafe se encuentra en la decimosexta posición con apenas cinco unidades.

Durante el encuentro, la primera ocasión clara fue para la visita, que al minuto tres obligó al arquero Álvaro Vallés a salir de su área para detener un mano a mano del volante Mario Martín.

Un minuto después, el delantero Troy Parrott sorprendió con un potente remate desde la mitad de la cancha que fue bien desviado por el arquero David Soria.

El único gol del encuentro llegó tras una buena jugada colectiva, donde Parrott asistió a Ezzalzouli con un centro atrás, quien definió de primera para marcar el 1-0.

En la segunda mitad, las acciones disminuyeron en intensidad. La mejor oportunidad del Betis llegó a los cinco minutos, cuando Isco tuvo una clara opción de gol que no pudo concretar al disparar desviado.

La séptima jornada de LaLiga comenzará el viernes 18 de septiembre, con el enfrentamiento entre Espanyol y Elche a las 16:00. El Barcelona se enfrentará al Sevilla, quinto en la tabla, el sábado 19, y el domingo 20 se disputará el esperado Clásico de Madrid, donde el Real Madrid visitará al Atlético a partir de las 11:15.

Lectura rápida

¿Qué equipo ganó el partido?
El Real Betis ganó 1 a 0 al Getafe.

¿Quién anotó el gol del Betis?
El gol fue anotado por Abde Ezzalzouli.

¿Dónde se jugó el encuentro?
El partido se disputó en el estadio La Cartuja.

¿Cuál es la posición actual del Betis en LaLiga?
El Betis ocupa el tercer lugar en la clasificación.

¿Cuándo comienza la séptima jornada de LaLiga?
La séptima jornada comenzará el viernes 18 de septiembre.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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