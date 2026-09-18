Un polémico pero necesario documental sobre Malvinas llega a Córdoba: de qué trata

Por Francisco Vidal

Opinión: excelente

"Acordate de que tengo muchas armas”. Esa es una de las frases que más impactan del documental Los vencedores —que llegó al Cineclub Hugo del Carril en Córdoba—, en boca de un isleño que provoca temor e incomprensión.

Pero es a partir de este prejuicio que el documentalista Pablo Aparo busca desentrañar algo que tristemente es lejano para los argentinos: cómo es ser alguien que vive en Malvinas.

El inicio es en una especie de videojuego en el que una persona camina sobre ese terreno, tan distante como puede ser Malvinas para alguien que no tuvo la oportunidad de estar cerca. Se trata, en realidad, de una muestra de realidad virtual, pero que luego da paso a algo muy valioso para nosotros: poder ver de cerca, en primera persona, cada uno de esos paisajes característicos de las islas; desde las bellezas que ofrece la naturaleza hasta los restos que dejó 1982 y que siguen ahí en algunas de sus tierras o sus playas. En contraste, seguimos una abrumadora —para nosotros— cotidianidad local.

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Aparo estuvo más de seis meses en las islas, en diferentes oportunidades, y ese tiempo resulta fundamental para entender la película. No se trata simplemente de llegar, preguntar y volver: hay una convivencia, una observación prolongada y, sobre todo, un vínculo que se transforma con el paso del tiempo.

El propio director cuenta a Cadena 3 que al principio encontró cierta distancia entre los habitantes y su presencia. Según explica, algunos habían tenido experiencias previas con periodistas y entrevistas en las que sintieron que sus palabras habían sido tergiversadas o utilizadas para favorecer determinadas lecturas. Eso había generado reticencia y también una fuerte reacción en redes sociales. Pero la convivencia fue modificando esa relación. "Yo creo que algo del paso del tiempo, de 40 años después de la guerra, también hizo que ellos se puedan abrir un poco más. Yo los saludaba, hablaba con la gente, y ese inicio medio hostil o más distante se fue como rompiendo con el tiempo.”

Quien lanza la frase hostil del inicio es Matthew, un hombre que vive en una zona rural de las islas y que poco a poco se irá abriendo ante la llegada de este extraño, en una muestra de una extraña pero pintoresca amistad que nace a partir de grandes diferencias.

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Y esa relación termina convirtiéndose en mucho más que una anécdota dentro del documental. Aparo reconoce que el vínculo con Matt terminó siendo el verdadero corazón de la película: “Es esto tan raro, mágico e inexplicable que sucedió. Es lo más profundo e interesante, creo, de la película, como parte del motor narrativo y sensible. Creo que el vínculo con él demuestra un poco, o retrata un poco, mi sensación general que tuve en el lugar”.

Esta amistad es el eje de un film que elige mostrar el día a día de los isleños, con testimonios que van desde el cura del pueblo y la gobernadora local hasta el jefe de policía, pero también se enfoca en un dolor distinto al que conocemos: los resabios de la guerra con Argentina y los recuerdos de qué les pasaba a esos civiles que vivían en uno de los lugares más tranquilos del mundo. Los vencedores tiene, en ese sentido, un punto que es riquísimo: una visión foránea de lo que les pasaba a los jóvenes soldados argentinos.

También hay algo que la película consigue derribar: la imagen que podemos construir desde lejos sobre el territorio. Aparo se encuentra con unas islas que, además de cargar con las marcas de la guerra, poseen una belleza natural que lo sorprende. Y esa contradicción también termina formando parte de su mirada. “Uno de los primeros mitos que derribé es que las islas para mí son de los lugares más hermosos que vi en mi vida”.

Ahí aparece también una de las cuestiones más delicadas de la película: la decisión de escuchar a quienes viven en las islas. No para discutir el reclamo de soberanía argentina —que el propio film deja explícito desde el comienzo—, sino para intentar comprender una parte de una historia que también los tiene como protagonistas. La pregunta es incómoda, pero necesaria: ¿qué pasa cuando dejamos de mirar a alguien solamente como “el otro”?

Aparo, valiente, se mete sin prejuicios y con respeto en un lugar donde se arriesgaba a quedar envuelto en la fuerte polémica de darle voz al “enemigo”. Sin embargo, sale airoso con una mirada que, guste o no, es enriquecedora, porque permite conocer más y mejor.

Los vencedores, pese a sus registros bucólicos y sus silencios calmos, devuelve una tensión devoradora y atrapante hasta la médula. Queremos seguir conociendo a fondo estas historias, que nos duelen y nos movilizan.

Quizás ahí esté el mayor mérito de la película: no pretende resolver Malvinas, ni ofrecer una respuesta definitiva sobre un conflicto que atraviesa generaciones. Se propone algo más pequeño y, justamente por eso, más difícil: mirar, escuchar y dejar que aparezca una persona detrás de una etiqueta.