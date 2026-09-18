Polo universitario: Villa María proyecta alcanzar los 30.000 estudiantes para el 2030

En el marco del lanzamiento de la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Facultad Regional Villa María, la ciudad dio un nuevo paso en su estrategia de consolidación como polo de educación superior.

El intendente local, Eduardo Accastello, destacó la transformación del perfil productivo y urbano de la localidad, proyectando superar los 30.000 alumnos universitarios para finales de esta década.

"A principios de los noventa teníamos apenas mil estudiantes de educación superior; hoy estamos llegando a los 20.000. Nuestro objetivo es que la educación no se aleje del desarrollo regional y que, emulando modelos como los de Monterrey o Boston, alcancemos la meta de los 30.000 alumnos en cuatro años", afirmó Accastello.

El desarrollo académico de la localidad incluye actualmente 123 ofertas de grado distribuidas en seis instituciones, destacando la presencia de la Universidad Nacional de Villa María (UNVM), la UTN y la próxima radicación de la Universidad Siglo XXI dentro del parque industrial local.

Ante el actual contexto de restricción presupuestaria nacional, el jefe municipal enfatizó la articulación entre el ámbito público y el privado para sostener la apertura de nuevas titulaciones: "Las carreras de Ingeniería Civil e Industrial son financiadas en un 50% por los industriales de Villa María y en un 50% por la municipalidad; si no, no se podrían dictar".

Además de la propuesta académica, el ecosistema abarca iniciativas de infraestructura y servicios regionales, tales como la creación de residencias estudiantiles coordinadas junto a 60 municipios de la zona a través del ENRED.

Según Accastello, el impacto de la actividad universitaria impulsa también a sectores como la gastronomía, la construcción y las industrias basadas en el conocimiento, que cuentan con 48 empresas radicadas en el departamento General San Martín.