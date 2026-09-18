FOTO: El Parque Solar Dinosaurio impulsa la generación de energía en Córdoba

FOTO: Inauguraron el Parque Solar Dinosaurio en Deán Funes y anticiparon otro proyecto en Carlos Paz.

En la ciudad de Deán Funes quedó inaugurado el Parque Solar Dinosaurio, un proyecto de inversión privada que se destaca por su magnitud y por su aporte a la generación de energía renovable en el norte de la provincia de Córdoba.

El parque cuenta con 58.556 paneles solares, que en conjunto representan unos 140 kilómetros de paneles dispuestos en línea recta, además de aproximadamente 670 kilómetros de cable enterrado.

Se destaca la importancia estratégica de la obra para el norte cordobés, al tratarse de una zona que se encuentra en el extremo de la red eléctrica.

Euclides Bugliotti, en diálogo con Cadena 3 adelantó que el grupo empresario analiza concretar un segundo emprendimiento solar, esta vez en Villa Carlos Paz.

Bugliotti explicó que el proyecto sería de menor tamaño que el de Deán Funes, aunque tendría una potencia significativa y podría incorporar un sistema de almacenamiento mediante baterías.

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El empresario vinculó la iniciativa con la creciente demanda energética que podría generar la expansión de los vehículos eléctricos y la necesidad de contar con infraestructura para su carga.

El proyecto estaría ubicado en un sector conocido como El Cajón, próximo a una zona donde la Provincia prevé ejecutar una importante obra vial para ordenar el tránsito y solucionar los inconvenientes que se registran en la colectora entre Keops y el hotel Eleton.

Además del parque solar, Bugliotti anticipó que el emprendimiento contempla la construcción de una terminal de ómnibus y un parque autóctono.

“Es muy posible que lancemos un segundo parque, posiblemente lo anunciemos acá”, expresó Bugliotti, quien adelantó que la presentación formal podría realizarse entre el lunes y el martes en Carlos Paz.

De esta manera, el Parque Solar Dinosaurio de Deán Funes no solo marca un nuevo desarrollo en materia de energías renovables para Córdoba, sino que también podría convertirse en el punto de partida de una segunda inversión de similares características en el Valle de Punilla.

Informe de Orlando Morales