Rafael Grossi pierde apoyo en la carrera hacia la Secretaría General de la ONU

Buenos Aires, 18 de septiembre (NA) -- Este viernes, el Consejo de Seguridad de la ONU llevó a cabo la tercera votación informal para evaluar el respaldo a los candidatos que buscan suceder a António Guterres como secretario general.

La costarricense Rebeca Grynspan obtuvo nuevamente la primera posición con nueve votos a favor, mientras que la guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett se posicionó en segundo lugar con ocho apoyos.

El argentino Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), quedó en el cuarto lugar tras recibir cinco votos de apoyo y ocho en contra, según informaron fuentes diplomáticas.

Esta votación muestra un retroceso para Grossi, quien había logrado posicionarse entre los tres primeros en las dos consultas previas.

Grossi, de 65 años, cuenta con una amplia trayectoria de más de cuatro décadas en el ámbito diplomático y lidera el OIEA desde 2019.

Su candidatura fue formalmente presentada por Argentina a fines de 2025 y su experiencia en temas nucleares lo ha llevado a desempeñar un papel crucial en la crisis entre Rusia y Ucrania y en las negociaciones del programa nuclear iraní.

El proceso de selección aún no tiene un candidato definido. Para que el Consejo de Seguridad pueda recomendar un nombre a la Asamblea General, se requieren al menos nueve votos y la ausencia de veto por parte de los cinco miembros permanentes —Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido—. Guterres concluirá su mandato a fines de 2026 y su sucesor asumirá el 1° de enero de 2027.