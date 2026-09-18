Anticoagulantes modernos podrían beneficiar a pacientes con Alzheimer al frenar el deterioro cognitivo

Un reciente estudio del Karolinska Institutet ha indicado que los anticoagulantes más modernos, conocidos como NOAC, podrían ofrecer un beneficio inesperado para los pacientes con Alzheimer. Según la investigación publicada en el European Heart Journal, estos fármacos no solo ayudan a prevenir accidentes cerebrovasculares, sino que también podrían ralentizar el deterioro cognitivo en personas que padecen esta enfermedad y fibrilación auricular.

La fibrilación auricular es una afección común del ritmo cardíaco que afecta a muchos adultos mayores, incluidos aquellos que sufren de Alzheimer. Generalmente, los médicos recetan anticoagulantes a estos pacientes para reducir el riesgo de coágulos sanguíneos y accidentes cerebrovasculares. Investigaciones previas habían sugerido que el tratamiento anticoagulante podría disminuir el riesgo de desarrollar demencia, pero se sabía poco acerca de su influencia en el deterioro cognitivo tras el diagnóstico de Alzheimer.

La profesora Maria Eriksdotter, del Departamento de Neurobiología, Ciencias de la Salud y Sociedad del Karolinska Institutet, quien lideró el estudio, comentó: "Existen razones para creer que el tratamiento podría tener un efecto positivo en la cognición, por ejemplo, mejorando el flujo sanguíneo y reduciendo daños a pequeña escala en el cerebro".

En el análisis, se incluyó información de SveDem (Registro Sueco de Trastornos Cognitivos/Demencia), un registro de calidad nacional que abarcó a 7,308 personas diagnosticadas con fibrilación auricular y Alzheimer. Los participantes se dividieron en tres grupos: uno recibió los anticoagulantes NOAC, otro fue tratado con el anticoagulante más antiguo, la warfarina, y el tercero no recibió ningún medicamento anticoagulante.

Para medir los cambios en el pensamiento y la memoria, los investigadores utilizaron el Mini-Mental State Examination (MMSE), una prueba estandarizada.

Los resultados mostraron que los pacientes que tomaron NOAC presentaron un deterioro cognitivo significativamente más lento en comparación con aquellos que fueron tratados con warfarina o que no recibieron ningún anticoagulante. La diferencia fue de un poco más de 0.2 puntos en el MMSE por año. Aunque este cambio es relativamente pequeño en un solo año, los investigadores sugieren que podría tener un impacto significativo si se mantiene a lo largo del tiempo.

La investigadora Nanbo Zhu afirmó: "La diferencia es modesta para un paciente individual de un año al siguiente, pero a largo plazo, incluso un efecto así podría influir en cómo se desarrolla la función cognitiva. Nuestros hallazgos sugieren que el tratamiento con NOAC podría ser relevante para la cognición en este grupo de pacientes".

Los beneficios potenciales no se limitaron a la cognición. Los pacientes tratados con NOAC también presentaron un menor riesgo de muerte, accidente cerebrovascular, coágulos sanguíneos y fracturas en comparación con quienes no recibieron anticoagulantes. Por su parte, la warfarina también mostró asociarse con un menor riesgo de muerte, accidente cerebrovascular y coágulos sanguíneos, aunque su uso se vinculó a un mayor riesgo de hemorragias importantes.

Sin embargo, los investigadores advirtieron sobre las limitaciones del estudio. Al ser observacional, no se puede probar que los NOAC causaron directamente el menor deterioro cognitivo o los otros beneficios para la salud observados. Algunos factores que podrían influir tanto en el tratamiento recibido por los pacientes como en cómo su salud cambió con el tiempo no se pudieron evaluar completamente. Además, algunos participantes pudieron haber cambiado de un medicamento a otro durante el período de seguimiento.

El estudio fue financiado por el Consejo de Investigación Sueco, la Fundación Sueca del Cerebro, CIMED, fondos del proyecto ALF y fondos del Karolinska Institutet. La profesora Maria Eriksdotter ha participado como consultora en reuniones con varias empresas farmacéuticas y ha dado conferencias en simposios patrocinados por estas. No se reportaron otros conflictos de interés.