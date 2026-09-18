El CONICET celebró el Día Internacional de la Cardiología Intervencionista con importantes referentes

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) conmemoró el Día Internacional de la Cardiología Intervencionista en un acto celebrado en el Centro Cultural de la Ciencia (C3). El evento fue encabezado por su presidente, Daniel Salamone, quien participó en la ceremonia organizada por el Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas (CACI) en celebración de su 40° aniversario y los 49 años de la primera angioplastia coronaria.

La jornada, que se dedicó a la memoria del médico alemán Andreas Grüntzig, pionero en esta técnica, reunió a destacados referentes nacionales e internacionales de la especialidad. Durante su intervención, Salamone destacó la trayectoria del CACI y expresó: "Es un orgullo que Argentina haya tenido un rol protagónico en la creación de este día internacional y que nuestra comunidad científica esté a la altura de los desafíos que plantea la cardiología moderna".

El presidente del CONICET también subrayó la importancia de la investigación interdisciplinaria y la necesidad de fortalecer la presencia de médicos e investigadores clínicos en el sistema científico. "Cuando los investigadores trabajan en hospitales, próximos a los pacientes, sus proyectos adquieren un abordaje más realista e intenso, lo que potencia el impacto de la investigación en la sociedad", agregó.

En el acto, Alfredo Bravo, presidente del CACI, dio la bienvenida a los asistentes, tanto en modalidad presencial como virtual, y anunció la entrega de diplomas de "Maestros de la Cardiología Intervencionista" a los disertantes Bernhard Meier, Gary Roubin y Juan Granada. "El espíritu de este evento es conmemorar los 49 años de la primera angioplastia coronaria realizada por el Dr. Grüntzig", indicó Bravo.

Un encuentro con referentes internacionales

La actividad incluyó conferencias magistrales sobre la evolución de la cardiología intervencionista, sus avances y perspectivas futuras. El CACI distinguió a Meier, Roubin y Granada por su contribución a la especialidad. Meier disertó sobre el balón de angioplastia y el legado de Grüntzig, mientras que Roubin abordó el desarrollo de los stents y el papel de la International Andreas Grüntzig Society. Granada, por su parte, recorrió cinco décadas de avances en la especialidad.

El programa también incluyó presentaciones sobre la vida de Grüntzig en Argentina y la evolución de la especialidad en América Latina, con la participación de Costantino Costantini, director del Hospital Cardiológico de Curitiba, y Ricardo Costa, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Cardiología Intervencionista (SOLACI).

Día Internacional de la Cardiología Intervencionista

La instauración del Día Internacional de la Cardiología Intervencionista fue impulsada por el CACI y presentada ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. En 2022, la ONU estableció el 16 de septiembre como fecha de conmemoración internacional mediante la Resolución 76/302.

La elección de esta fecha recuerda la primera angioplastia coronaria realizada por Grüntzig y busca generar conciencia sobre las enfermedades cardiovasculares y la importancia de las intervenciones médicas que permiten prevenir complicaciones y salvar vidas. El encuentro propuso recuperar el legado de quienes impulsaron el desarrollo de la cardiología intervencionista y poner en perspectiva los avances científicos y tecnológicos que transformaron la especialidad a lo largo de las últimas décadas.