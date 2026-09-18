Lo interceptaron, lo atacaron con cuchillos y lo mataron a tiros: tres imputados

Tres personas fueron imputadas este viernes por el homicidio de José Luis Espinoza, de 52 años, ocurrido el 11 de septiembre en la zona de calle Independencia al 1600, en Rosario. La Justicia dictó prisión preventiva para los tres por el plazo de ley.

La audiencia imputativa se realizó este 18 de septiembre en el Centro de Justicia Penal. La fiscal Carla Ranciari atribuyó a B. Z., A. L. y F. R. distintos grados de participación en el homicidio, ocurrido luego de un conflicto entre dos familias.

Según la acusación fiscal, los imputados habrían actuado de manera coordinada y con un acuerdo previo para atacar a Espinoza, a raíz de una disputa que se había iniciado la noche anterior. De acuerdo con la investigación, el enfrentamiento se produjo luego de que B. Z. golpeara a la hija de la víctima, situación que derivó en una discusión verbal y física entre integrantes de ambas familias.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 15.10 del viernes 11 de septiembre. La Fiscalía sostiene que los acusados esperaron el regreso de Espinoza de su trabajo y lo interceptaron cuando circulaba en una motocicleta frente al domicilio de la familia de B. Z., ubicado en calle Independencia al 1600.

Siempre de acuerdo con la imputación, los agresores atacaron inicialmente a Espinoza con armas blancas, provocando su caída. La víctima intentó escapar, pero en ese momento F. R. habría salido del mismo domicilio y le habría entregado un arma de fuego a B. Z.

La Fiscalía sostiene que B. Z. efectuó al menos tres disparos contra Espinoza, quien recibió impactos en el tórax y el rostro y murió en el lugar. Luego, el acusado habría realizado al menos otros cuatro disparos contra una persona que se acercaba para auxiliar a la víctima, aunque no logró herirla.

Tras el ataque, los tres imputados habrían escapado hacia los pasillos que conducen a las vías ferroviarias ubicadas detrás del domicilio.

En cuanto a las responsabilidades atribuidas, B. Z. fue imputado como coautor del homicidio doloso calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y agravado por el uso de arma de fuego. Además, se le atribuyó tentativa de homicidio doloso simple agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegítima de arma de fuego, en calidad de autor, todo en concurso real.

A. L. fue imputado como coautor del homicidio doloso calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y agravado por el uso de arma de fuego.

Por su parte, F. R. fue imputado como coautor del homicidio doloso calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y agravado por el uso de arma de fuego, además de portación ilegítima de arma de fuego, todo en concurso real.

La acusación también señala que F. R. habría tenido previamente en su poder, en la vía pública y en condiciones inmediatas de uso, el arma utilizada en el homicidio, que se encontraba cargada y era apta para el disparo. En el caso de B. Z., se le atribuye haber llevado esa misma arma en la vía pública después del homicidio, también sin la autorización legal correspondiente.

La jueza Carrara tuvo por formalizada la audiencia y dispuso la prisión preventiva de los tres imputados por el plazo de ley, haciendo lugar al pedido formulado por la Fiscalía.