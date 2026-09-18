Un nuevo cráter de 728 pies en la Luna revela la actividad constante del espacio

La NASA anunció el descubrimiento de un cráter de 728 pies de ancho en la Luna, un hallazgo realizado por su Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO). Este cráter, que se formó en 2024, se considera el más grande identificado en el sistema solar en tiempos recientes. La colisión, que ocurrió entre el 11 de abril y el 22 de mayo de ese año, fue causada por un asteroide o cometa del tamaño de un edificio de tres a seis pisos.

El impacto no solo creó el cráter, sino que también alteró la superficie lunar en un área extensa, generando una notable zona fría de aproximadamente 4 millas a su alrededor. Esta diferencia de temperatura, de 16 grados Fahrenheit, se debe a que el material del regolito lunar fue removido y se volvió menos denso, lo que impide que retenga el calor durante la noche.

El cráter, denominado McGetchin en honor al científico lunar Tom McGetchin, tiene 141 pies de profundidad, lo que podría albergar tres autobuses escolares apilados verticalmente. Los investigadores estiman que impactos de esta magnitud ocurren en la Luna aproximadamente una vez cada siglo.

Desde el lanzamiento del LRO hace más de 17 años, se han identificado al menos 1,000 nuevos cráteres en la Luna, además de 100,000 cambios adicionales en la superficie debido a impactos. A diferencia de la Tierra, la Luna carece de una atmósfera que pueda frenar o desintegrar los objetos que se dirigen hacia su superficie, lo que permite que asteroides y meteoroides impacten directamente.

La identificación del cráter McGetchin se produjo durante una revisión rutinaria de datos lunares. El científico Robert Wagner notó una mancha brillante rodeada por un halo oscuro en una imagen y, al comparar imágenes más antiguas y recientes, confirmó que se trataba de un nuevo cráter. Este descubrimiento resalta la importancia de las observaciones a largo plazo de la NASA para rastrear cambios en la Luna, un objetivo clave mientras la agencia trabaja hacia una presencia humana sostenida en el satélite.

Los instrumentos del LRO, que operan desde una altitud de aproximadamente 60 millas, permiten capturar imágenes detalladas de la superficie lunar. El sistema de cámara de reconocimiento lunar (LROC) incluye cámaras que toman imágenes en blanco y negro de alta resolución, así como imágenes multiespectrales de resolución moderada. Cada pocos años, el equipo realiza búsquedas más amplias para identificar características más grandes, como el cráter McGetchin.

Este descubrimiento no solo ofrece información sobre la actividad reciente en la Luna, sino que también plantea preguntas sobre cómo estos cambios pueden afectar futuras exploraciones lunares. La variación en la textura y densidad del regolito podría influir en la movilidad de los rovers en la superficie lunar.