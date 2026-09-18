Se salvó de milagro, duerme en la cama y mira dibujitos animados: la increíble historia de Manchita

En las afueras de Villa María, sobre la Ruta Nacional 158, la Granja Edén alberga a la que se ha convertido en la llama más famosa del país.

Manchita, un ejemplar macho nacido el pasado 3 de junio, revolucionó las redes sociales no solo por su ternura, sino por la extraordinaria historia de supervivencia y el vínculo casi humano que mantiene con Marcelo, el encargado de su crianza.

A los cuatro días de nacer, el animal quedó al borde de la muerte debido a que su madre no producía leche.

"Amaneció agonizando, prácticamente no levantaba más la cabecita. Lo traje al hogar en pleno invierno, lo pusimos cerca del fogón y a las dos horas empezó a recuperarse de a poco", relató Marcelo.

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A pesar de superar ese primer episodio, tiempo después sufrió un cuadro de meningitis que le afectó el sistema neurológico, obligando a su cuidador a enseñarle a caminar nuevamente desde cero.

Hoy, totalmente recuperado y con 40 kilos de peso, el animal mantiene una rutina insólita dentro de la casa. Toma diez biberones de leche al día, comparte la vivienda con su criador y hasta pasa momentos de descanso frente a la pantalla.

"Desde el primer día no salió de adentro de la casa. Se acuesta en la cama, miramos dibujitos como Tom y Jerry, La Pantera Rosa, El Chavo del Ocho o La Granja de Zenón", detalló el responsable de la granja.

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El impacto de su historia traspasó la finca y se convirtió en un fenómeno digital, acumulando millones de reproducciones en Instagram.

Además, el primer sábado de octubre, Manchita celebrará sus cuatro meses de vida con una fiesta abierta al público que incluirá a los demás animales de la granja, como cabritos y ovejas, agasajados con tortas de verduras y bolsas de semillas.