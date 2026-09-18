Ceuta inicia el traslado de migrantes en medio de tensiones y enfrentamientos
Las autoridades españolas comenzaron el traslado de migrantes en Ceuta hacia un nuevo campamento. Durante el operativo, se registraron empujones, disparos al aire y varios heridos entre los migrantes.
FOTO: Campamento para migrantes en Ceuta.
Buenos Aires, 18 septiembre (NA) -- En las primeras horas de este viernes, las autoridades de España dieron inicio al traslado de miles de migrantes que se encontraban en condiciones precarias en las playas de Ceuta. Esta acción tiene como objetivo reubicarlos en carpas temporales que han sido instaladas en el puerto de este enclave europeo ubicado en el norte de África, según informaron diversos medios internacionales.
El operativo comenzó a las 04:30 y estuvo marcado por momentos de alta tensión. La Policía tuvo que intervenir para controlar a los grupos de migrantes que intentaban correr para asegurarse un lugar en el nuevo espacio habilitado.
Durante esta situación, se produjeron empujones y disparos al aire, lo que resultó en varios migrantes heridos, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas.
La crisis migratoria en Ceuta se intensificó a finales de julio, cuando decenas de miles de personas cruzaron desde Marruecos hacia este pequeño enclave español, que cuenta con una población aproximada de 80.000 habitantes.
A pesar de que la mayoría de los migrantes regresó a Marruecos, aún quedan miles en la ciudad en situación de vulnerabilidad.
El nuevo campamento
El campamento temporal que se ha establecido en el puerto tiene una capacidad para 1.700 personas, sin embargo, las autoridades han reconocido que el número de migrantes que aún permanecen en las playas supera ampliamente esta cifra.
Las autoridades han indicado que en este nuevo campamento, los migrantes tendrán acceso a duchas, servicios, alimentación y camas nuevas.
El traslado se llevó a cabo poco después de que un tribunal desestimara el pedido de un sindicato policial que buscaba frenar la reubicación en las carpas temporales.
Esta decisión se produce en el contexto de una disputa entre el gobierno central español, liderado por el socialista Pedro Sánchez, y la administración local de Ceuta, que está bajo el control del Partido Popular.
Según las autoridades locales, alrededor de 13.000 personas permanecen en Ceuta tras la entrada masiva desde Marruecos, mientras que el gobierno central sostiene que esta cifra es considerablemente menor.
Desde el inicio de esta crisis, se han registrado varios episodios de tensión y protestas de la población local, que exige el restablecimiento de la normalidad en la ciudad.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Ceuta?
Las autoridades españolas iniciaron el traslado de migrantes desde las playas hacia un nuevo campamento en el puerto.
¿Quién lidera el gobierno español?
El gobierno central está encabezado por el socialista Pedro Sánchez.
¿Cuándo comenzó el traslado?
El operativo comenzó a las 04:30 del viernes 18 de septiembre.
¿Dónde están los migrantes ahora?
Los migrantes están siendo trasladados a un campamento temporal en el puerto de Ceuta.
¿Por qué se produjo el traslado?
El traslado busca mejorar las condiciones de vida de los migrantes que permanecen en situaciones precarias.
[Fuente: Noticias Argentinas]