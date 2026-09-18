Ceuta inicia el traslado de migrantes en medio de tensiones y enfrentamientos

Buenos Aires, 18 septiembre (NA) -- En las primeras horas de este viernes, las autoridades de España dieron inicio al traslado de miles de migrantes que se encontraban en condiciones precarias en las playas de Ceuta. Esta acción tiene como objetivo reubicarlos en carpas temporales que han sido instaladas en el puerto de este enclave europeo ubicado en el norte de África, según informaron diversos medios internacionales.

El operativo comenzó a las 04:30 y estuvo marcado por momentos de alta tensión. La Policía tuvo que intervenir para controlar a los grupos de migrantes que intentaban correr para asegurarse un lugar en el nuevo espacio habilitado.

Durante esta situación, se produjeron empujones y disparos al aire, lo que resultó en varios migrantes heridos, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas.

La crisis migratoria en Ceuta se intensificó a finales de julio, cuando decenas de miles de personas cruzaron desde Marruecos hacia este pequeño enclave español, que cuenta con una población aproximada de 80.000 habitantes.

A pesar de que la mayoría de los migrantes regresó a Marruecos, aún quedan miles en la ciudad en situación de vulnerabilidad.

El nuevo campamento

El campamento temporal que se ha establecido en el puerto tiene una capacidad para 1.700 personas, sin embargo, las autoridades han reconocido que el número de migrantes que aún permanecen en las playas supera ampliamente esta cifra.

Las autoridades han indicado que en este nuevo campamento, los migrantes tendrán acceso a duchas, servicios, alimentación y camas nuevas.

El traslado se llevó a cabo poco después de que un tribunal desestimara el pedido de un sindicato policial que buscaba frenar la reubicación en las carpas temporales.

Esta decisión se produce en el contexto de una disputa entre el gobierno central español, liderado por el socialista Pedro Sánchez, y la administración local de Ceuta, que está bajo el control del Partido Popular.

Según las autoridades locales, alrededor de 13.000 personas permanecen en Ceuta tras la entrada masiva desde Marruecos, mientras que el gobierno central sostiene que esta cifra es considerablemente menor.

Desde el inicio de esta crisis, se han registrado varios episodios de tensión y protestas de la población local, que exige el restablecimiento de la normalidad en la ciudad.