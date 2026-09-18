El nene de 5 años ya había sido internado dos veces por ingerir cocaína: "No fue accidental"

Días atrás un niño de 5 años fue internado en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela de Rosario tras sufrir convulsiones y dar positivo de cocaína. Sus padres fueron detenidos e imputados por tentativa de homicidio agravada por el vínculo, en concurso real con el suministro gratuito de material estupefaciente agravado por tratarse de un menor.

La fiscal Andrea Vega explicó que se trata de la tercera oportunidad en la que el niño ingresa al sistema de salud por situaciones vinculadas a sustancias. Según los registros de las historias clínicas, hubo dos episodios anteriores: uno a principios de diciembre de 2024 y otro entre los últimos días de ese mes y los primeros de enero de 2025.

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En el primer caso, la situación había sido registrada como una exposición ambiental a una sustancia estupefaciente. En el segundo, los análisis habían dado positivo para marihuana. “En esta tercera oportunidad, ya viendo el menor pasado de riesgo de vida en aquella oportunidad, entendimos que efectivamente no era, no había podido ser una cuestión solamente accidental”, sostuvo Vega.

La fiscal remarcó que los padres no declararon y explicó que, a partir de los antecedentes, se descartó que el último episodio pudiera considerarse solamente accidental. “Los papás saben efectivamente, porque ya lo pasaron en aquella oportunidad, el riesgo de vida de su hijo”, afirmó.

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Sobre la posibilidad de que en la vivienda familiar se comercializaran drogas, Vega aclaró que por el momento no está determinado. Durante el ingreso al domicilio se secuestraron recortes de bolsitas utilizadas para ese tipo de material, pero no encontraron estupefacientes, balanzas ni elementos que permitieran acreditar una actividad de venta. “Sí que consumen”, señaló la fiscal.

El niño de cinco años y su hermano de 8 años quedaron a disposición de la Dirección de Niñez, que dispuso una medida excepcional. El menor estuvo internado en terapia intensiva entre el 4 y el 6 de septiembre, luego pasó a sala y permaneció en el Vilela hasta recuperarse. Ambos padres recibieron prisión preventiva efectiva por seis meses. La calificación contempla una pena que parte de los 10 años y puede superar los 25.

Informe de Fernando Carrafiello.