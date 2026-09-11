Rosario: detienen a padres tras hallar cocaína en hijo que sufrió convulsiones

Buenos Aires, 11 septiembre (NA) – Una madre y un padre fueron detenidos en la ciudad de Rosario en el marco de una causa en la que se los investiga por el presunto suministro de estupefacientes a su hijo, quien sufrió convulsiones, por lo que debió ser trasladado al hospital, lugar en el que hallaron restos de cocaína en su cuerpo.

El hecho sucedió el 8 de septiembre, pero se conoció en las últimas horas ante la detención de ambos adultos acusados de la presunta tentativa de homicidio y suministro de estupefacientes.

De acuerdo a la información aportada, el niño ingresó al Hospital de Niños Víctor J. Vilela tras sufrir un cuadro de convulsiones. Luego de estabilizarlo, se le realizaron los estudios correspondientes, en los cuales se detectó la presencia de cocaína en su organismo.

Las autoridades del hospital dieron aviso y a partir de ese momento se inició una investigación con el objetivo de saber en qué circunstancias el niño habría entrado en contacto con la sustancia y determinar las eventuales responsabilidades, destaca el medio Cadena 3, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

La Policía de Investigaciones (PDI), a través del Departamento Operativo de Investigaciones y la Brigada Unidad de Violencia Altamente Lesiva (UVAL), tomó intervención en el caso, el cual tuvo novedades con la detención de los padres del chico.

Este jueves fueron arrestados en la vía pública Pablo B., de 47 años, y Valeria C., también de 47, ambos residentes de Rosario.

La acusación formal es por la presunta tentativa de homicidio agravada por el vínculo, en concurso ideal con el suministro gratuito de material estupefaciente, agravado por tratarse de un menor de edad.