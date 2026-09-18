Campaz fue citado por Colombia y peligra su presencia en la final ante Estudiantes

Central recibió una noticia que complica sus planes para la final de la Supercopa Internacional ante Estudiantes. Jaminton Campaz fue convocado por la selección de Colombia y, en principio, no estaría disponible para el partido del sábado 26 de septiembre, a las 16, en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

La dirigencia auriazul ya había realizado gestiones para intentar contar con el colombiano, teniendo en cuenta que el encuentro se disputa durante la fecha FIFA. Sin embargo, por ahora Campaz deberá presentarse con Colombia. Las autoridades de Central mantienen las tratativas para intentar revertir la situación y que el futbolista pueda disputar la final.

El Canalla también podría sufrir otras bajas por convocatorias internacionales. El chileno Vicente Pizarro fue citado por su selección y tampoco estaría disponible para enfrentar al Pincha, mientras que todavía resta conocer si el lateral Agustín Sández será incluido en la nómina de Paraguay para la próxima ventana de amistosos.

Antes de la final, Central tendrá otro compromiso importante: este domingo, a las 17, recibirá a Argentinos Juniors por el Clausura. El entrenador Jorge Almirón anticipó que afrontará ambos partidos con sus principales futbolistas y definió los encuentros como “dos finales”. “Nos estamos acostumbrando a jugar partidos decisivos”, afirmó.