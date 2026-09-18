Exigen más controles a la Municipalidad tras la detención de una transportista ilegal

La detención de una mujer que integraba una banda dedicada al robo de autos de alta gama mientras conducía un transporte escolar con 12 niños a bordo encendió las alarmas en la ciudad de Córdoba.

Tras el hecho, registrado en el marco de un operativo policial con más de 100 allanamientos, la Cooperativa de Transportistas Escolares de Córdoba exigió a la Municipalidad que incremente los controles en las calles para frenar la circulación de vehículos no autorizados.

Desde el sector confirmaron que la unidad involucrada en el procedimiento policial no contaba con la habilitación correspondiente. "Debido a los hechos de conocimiento público con respecto a esta transportista que iba con 12 chicos dentro de la unidad, se ha comprobado que era una transportista ilegal. Iba en un vehículo que no ofrecía las garantías que brinda un servicio legalizado", precisó José Díaz, tesorero de la cooperativa.

El dirigente remarcó que los reclamos por falta de inspecciones vienen de tiempo atrás y señaló la respuesta recibida por parte de las autoridades locales: "Hace rato que venimos pidiendo controles y nos dicen que no tienen la suficiente cantidad de gente para poder controlar en la calle".

Ante esta situación, desde la entidad advirtieron sobre los peligros que implica contratar prestaciones al margen de la norma. Si bien comprenden que el contexto económico lleva a muchas familias a buscar opciones más accesibles, remarcaron que los transportes no autorizados carecen de cobertura de seguro ante accidentes y omiten las exigencias técnicas y de seguridad que exige la Municipalidad de Córdoba para el traslado de menores.

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