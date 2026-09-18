Exigen más controles a la Municipalidad tras la detención de una transportista ilegal
La Cooperativa de Transportistas Escolares de Córdoba alertó sobre los riesgos de contratar servicios ilegales que no cumplen con los requisitos de seguridad ni seguro para los niños.
18/09/2026 | 08:36Redacción Cadena 3
FOTO: ilustrativa.
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Radioinforme 3
La detención de una mujer que integraba una banda dedicada al robo de autos de alta gama mientras conducía un transporte escolar con 12 niños a bordo encendió las alarmas en la ciudad de Córdoba.
Tras el hecho, registrado en el marco de un operativo policial con más de 100 allanamientos, la Cooperativa de Transportistas Escolares de Córdoba exigió a la Municipalidad que incremente los controles en las calles para frenar la circulación de vehículos no autorizados.
Desde el sector confirmaron que la unidad involucrada en el procedimiento policial no contaba con la habilitación correspondiente. "Debido a los hechos de conocimiento público con respecto a esta transportista que iba con 12 chicos dentro de la unidad, se ha comprobado que era una transportista ilegal. Iba en un vehículo que no ofrecía las garantías que brinda un servicio legalizado", precisó José Díaz, tesorero de la cooperativa.
El dirigente remarcó que los reclamos por falta de inspecciones vienen de tiempo atrás y señaló la respuesta recibida por parte de las autoridades locales: "Hace rato que venimos pidiendo controles y nos dicen que no tienen la suficiente cantidad de gente para poder controlar en la calle".
Ante esta situación, desde la entidad advirtieron sobre los peligros que implica contratar prestaciones al margen de la norma. Si bien comprenden que el contexto económico lleva a muchas familias a buscar opciones más accesibles, remarcaron que los transportes no autorizados carecen de cobertura de seguro ante accidentes y omiten las exigencias técnicas y de seguridad que exige la Municipalidad de Córdoba para el traslado de menores.
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Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Córdoba? Una mujer fue detenida por integrar una banda de robo de autos mientras conducía un transporte escolar con 12 niños a bordo.
¿Quién exigió más controles? La Cooperativa de Transportistas Escolares de Córdoba solicitó a la Municipalidad incrementar los controles en las calles.
¿Cuándo se registró el hecho? El incidente ocurrió durante un operativo policial que incluyó más de 100 allanamientos.
¿Dónde sucedió el hecho? En la ciudad de Córdoba, Argentina.
¿Por qué es importante el control de transportes escolares? Los transportes no autorizados carecen de garantías y seguros, poniendo en riesgo la seguridad de los menores.