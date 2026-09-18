Por la caída de las ventas, proponen estacionamiento gratuito para reactivar el centro de Mendoza

FOTO: Proponen que el estacionamiento sea gratuito para reactivar el consumo en el centro de Mendoza.

Un proyecto presentado en el Concejo Deliberante de la Ciudad de Mendoza propone suspender durante 180 días el cobro del estacionamiento medido en el microcentro para impulsar la actividad comercial. La iniciativa establece una tarifa de $0 y un límite máximo de dos horas de permanencia por vehículo en cada sector.

La propuesta fue impulsada por el concejal Ricardo García, del Partido Verde, quien planteó la medida como una experiencia extraordinaria destinada a eliminar barreras de acceso a la zona bancaria y comercial, favorecer el recambio de compradores y acompañar a los comercios minoristas afectados por la caída del consumo y los cambios en los hábitos de compra.

"El centro no puede cobrar entrada. Hoy un comercio del microcentro compite con las compras por internet y con centros comerciales que ofrecen otras facilidades para llegar y estacionar. Si queremos que la gente vuelva a elegir el centro, tenemos que empezar por hacerle más fácil venir", argumentó García.

El proyecto no propone desactivar el sistema vigente. La infraestructura municipal seguiría utilizándose para registrar los vehículos, controlar el tiempo de permanencia y garantizar la rotación, aunque sin trasladar el costo al usuario. Inspectores, controladores y supervisores continuarían con la fiscalización en la vía pública.

Desde agosto, el estacionamiento medido tradicional, que funciona con tarjetas, cuesta $600 por media hora. La modalidad digital tiene una tarifa general de $500 cada 30 minutos en las zonas donde está habilitada.

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Como antecedente, la Municipalidad conducida por Ulpiano Suarez puso en marcha el 1 de agosto el programa "Siesta Digital", que redujo un 50% el valor del estacionamiento digital durante tres meses, de lunes a viernes entre las 13 y las 16, con el objetivo de incentivar las ventas en una franja de menor demanda.

En ese horario, la tarifa quedó en $250 por cada 30 minutos, frente al precio general de $500. El beneficio alcanzó sectores de Arístides Villanueva; Juan B. Justo; Belgrano, entre Juan B. Justo y Pedro Molina; Sarmiento, entre Belgrano y Chile; y Tiburcio Benegas, entre Rufino Ortega y Arístides Villanueva.

García propuso avanzar un paso más y convertir esa reducción temporal en una prueba de gratuidad. "Si la Municipalidad ya reconoce que bajar el costo del estacionamiento puede ayudar al comercio, proponemos dar un paso más: durante seis meses eliminemos esa barrera y midamos los resultados", señaló.

El edil aclaró que el objetivo no es permitir que los vehículos permanezcan durante toda la jornada en una misma cuadra. "No se trata de dejar los autos todo el día, sino de mantener la rotación sin cobrarle al vecino por acercarse a comprar, consumir o hacer un trámite", explicó.

La iniciativa también contempla la continuidad laboral del personal dedicado actualmente al cobro del estacionamiento. De aprobarse, los trabajadores conservarán sus funciones y la comuna podrá reorganizar sus tareas para destinarlos a la asistencia de conductores y vecinos, el ordenamiento vehicular, la fiscalización y el control del límite de dos horas.

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Durante los 180 días, el Departamento Ejecutivo municipal deberá realizar un monitoreo permanente. Al finalizar la prueba, tendrá que evaluar indicadores específicos sobre circulación y rotación de vehículos, afluencia de peatones y personas al microcentro, y evolución de las ventas y de la actividad comercial minorista. Esos datos servirán para definir si el esquema continúa.

La propuesta se fundamenta en la pérdida de competitividad del centro frente al crecimiento de polos comerciales periféricos y las compras en línea. A ese escenario se suma una postal que se volvió más frecuente durante 2026: los locales vacíos. En agosto, otro comercio de la Ciudad cerró sus puertas y se agregó a una serie de cierres registrados en distintas calles del microcentro.

"En un momento difícil para el consumo, el Municipio tiene que preguntarse qué ayuda más al comercio: recaudar por cada auto que estaciona o generar condiciones para que más personas vuelvan a caminar, comprar y consumir en el centro. Necesitamos locales abiertos, movimiento y calles con vida", enfatizó García.

El concejal resumió el espíritu del proyecto con otra definición: "Una ciudad viva necesita un centro vivo".

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• La situación en Córdoba

El debate sobre el impacto del estacionamiento pago en el comercio no se limita a Mendoza. En la ciudad de Córdoba también se multiplicaron las quejas de vecinos y comerciantes tras la ampliación del sistema de control y cobro a sectores de los barrios General Paz y Juniors.

Durante un móvil, Cadena 3 recorrió la zona y recogió el testimonio de Diego, propietario de un gimnasio ubicado en calle Roma al 120, frente al Polideportivo General Paz. El comerciante aseguró que la medida afectó especialmente a los clientes que llegaban en automóvil desde otros sectores de la capital provincial.

Según explicó, antes de la implementación del sistema recibía personas de los barrios Yofre, Talleres, Pueyrredón, Cofico, San Vicente y Altamira. Sin embargo, estimó que entre el 80% y el 85% de quienes concurrían desde otras zonas dejaron de hacerlo porque ahora deben pagar para estacionar o dejar el vehículo a tres o cuatro cuadras.

"Si tenés que pagar estacionamiento cada vez que venís, terminás abonando el equivalente a dos o hasta tres cuotas del gimnasio", afirmó Diego.

También recordó que comerciantes y vecinos realizaron protestas y llevaron sus reclamos al Concejo Deliberante, aunque señaló que, con el paso del tiempo y ante la falta de respuestas, disminuyó la participación en las manifestaciones.

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Informe de Facundo Dimaría y Gonzalo Carrasquera.