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Imputaron a pareja en Rosario por suministrar cocaína a su hijo de 5 años en tres ocasiones

El menor ingresó al menos tres veces al Hospital de Niños "Víctor J. Vilela" con alteraciones del sensorio, vómitos y desviación de la mirada.

18/09/2026 | 09:59Redacción Cadena 3

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Imputaron a pareja en Rosario por suministrar cocaína a su hijo de 5 años en tres ocasiones

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La pareja detenida en Rosario, compuesta por Pablo B. y Valeria C., ambos de 47 años, fue formalmente imputada por el delito de tentativa de homicidio agravado por el vínculo y suministro de material estupefaciente a título gratuito en perjuicio de su hijo de 5 años. La acusación se basa en la entrega de cocaína al menor en al menos tres ocasiones, lo que puso en grave riesgo su vida.

La audiencia se llevó a cabo en el Centro de Justicia Penal, donde la Fiscal Andrea Vega expuso los cargos. El Juez Federico Martín Rébola dispuso la prisión preventiva por seis meses para ambos acusados, con posibilidad de prórroga.

Los hechos ocurrieron entre el 4 de septiembre de 2026 y hasta 72 horas antes de la intervención, cuando los padres suministraron sustancias a su hijo, sabiendo que podrían ser mortales. El niño presentó alteraciones del sensorio, vómitos y desviación de la mirada, lo que llevó a su traslado al Centro de Salud "Maiztegui" y, posteriormente, al Hospital de Niños "Víctor J. Vilela".

En este último, el menor fue internado en la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica tras dar positivo en un test de orina para cocaína. Las autoridades del hospital alertaron a la policía, lo que derivó en la detención de los padres el 10 de septiembre, ya que el niño había sido ingresado anteriormente en otras ocasiones con síntomas similares.

Las internaciones previas del menor se registraron entre el 3 y el 10 de diciembre de 2024 y del 22 de diciembre de 2024 al 3 de enero de 2025. El caso ha generado gran preocupación en la comunidad debido a la gravedad de la situación.

Lectura rápida

¿Qué sucedió en Rosario?
Una pareja fue imputada por suministrar cocaína a su hijo de 5 años, poniendo en riesgo su vida.

¿Quiénes están involucrados?
Los imputados son Pablo B. y Valeria C., ambos de 47 años.

¿Cuándo ocurrió el hecho?
Los hechos se produjeron entre el 4 de septiembre de 2026 y hasta 72 horas antes de la intervención médica.

¿Dónde fue internado el niño?
El menor fue internado en el Hospital de Niños "Víctor J. Vilela" tras presentar síntomas graves.

¿Qué medidas se tomaron?
Se dictó prisión preventiva por seis meses para los acusados y se inició una investigación.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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