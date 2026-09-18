Rosario creó "Preguntá por Ángela" para asistir a personas en riesgo en locales nocturnos

Rosario creó “Preguntá por Ángela”, un mecanismo para asistir de manera discreta a personas que se encuentren en una situación de riesgo dentro de locales nocturnos. El protocolo podrá activarse ante casos de acoso, violencia física, sexual o psicológica y ante la posible utilización de sustancias sin consentimiento.

La iniciativa fue aprobada por el Concejo Municipal y presentada por la concejala socialista Alicia Pino. Para solicitar ayuda, la persona deberá acercarse al personal del establecimiento y preguntar por “Ángela”. El procedimiento también podrá activarse si un tercero advierte una situación de riesgo o si los propios trabajadores detectan lo que ocurre.

Los establecimientos que adhieran deberán capacitar de manera obligatoria a propietarios, administradores, personal de barra, mozos, trabajadores de seguridad y demás empleados vinculados con la atención al público. Una vez activado el protocolo, deberán contener y acompañar a la persona, evitar que permanezca sola, avisar al personal de seguridad y mantenerla separada del presunto agresor.

Además, los trabajadores deberán consultar si la persona quiere permanecer en el lugar o retirarse y facilitar una salida segura, ya sea contactando a alguien de confianza, acompañándola hasta el exterior o solicitando un taxi o remis. En situaciones graves, deberán comunicarse con la Policía, el 911, la Línea 144 o el servicio municipal de atención en materia de género.

La adhesión al mecanismo será voluntaria y alcanzará a bares, pubs, discotecas, hoteles, motel, salones de fiestas y otros espacios de recreación o alojamiento transitorio. La Secretaría de Control Urbano y Convivencia, junto con el área municipal de Igualdad, Géneros y Diversidades, tendrá a su cargo la elaboración, difusión y supervisión del protocolo.