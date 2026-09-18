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El Turco García y Mariela Prieto anuncian su boda tras superar crisis y rumores

La pareja ha decidido celebrar su amor el 17 de octubre, tras enfrentar críticas y rumores. La ceremonia se llevará a cabo en el Palacio D’or con cerca de 180 invitados.

18/09/2026 | 07:22Redacción Cadena 3

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El Turco García y Mariela Prieto anuncian su boda tras superar crisis y rumores

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Buenos Aires, 18 septiembre (NA) -- Luego de una serie de críticas sobre su relación y supuestas infidelidades, el ex futbolista Claudio "Turco" García y su pareja, Mariela Prieto, han decidido dar un paso importante en su vínculo y casarse.

Según informó la periodista Maru Leone, la pareja ha optado por el sábado 17 de octubre, día que coincide con el Día de la Lealtad Peronista, para llevar a cabo la ceremonia. Este anuncio se produce poco después de que no se concretara la boda ficticia en el reality Gran Hermano: Generación Dorada.

A lo largo de casi tres décadas juntos, Mariela y el "Turco" han enfrentado y superado numerosas crisis, incluyendo problemas de adicciones, rumores de infidelidades y distanciamientos públicos. La atención sobre su relación se intensificó desde que ella participó en el reality de Telefe, lo que reavivó las especulaciones sobre la fidelidad de él, según reportó la Agencia Noticias Argentinas.

Finalmente, se ha confirmado que García y Prieto lograron recomponer su vínculo, alejándose de la mirada pública. "La pareja está en su mejor momento, van a ser abuelos y está todo impecable", afirmó la periodista.

La celebración está programada para el próximo sábado 17 de octubre en el Palacio D’or, en Ituzaingó, y se espera la asistencia de aproximadamente 180 invitados.

Entre los invitados, se anticipa la presencia de los músicos Pablito Lescano y El Polaco. Además, Leone no descartó la posibilidad de que se realice un acto musical durante la ceremonia. Hasta el momento, ninguno de los protagonistas ha confirmado oficialmente la información.

Agencia NA

Lectura rápida

¿Quiénes se casan?
El ex futbolista Claudio "Turco" García y Mariela Prieto.

¿Cuándo será la boda?
La ceremonia se llevará a cabo el sábado 17 de octubre.

¿Dónde se celebrará?
En el Palacio D’or, en Ituzaingó.

¿Cuántos invitados asistirán?
Se espera la presencia de aproximadamente 180 invitados.

¿Qué se sabe sobre la relación?
La pareja ha superado crisis y rumores de infidelidades, y ahora se encuentra en un buen momento.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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