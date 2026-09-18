Desempleo en el Gran Rosario: "Impacta la política del Gobierno, sobran dólares pero falta trabajo"

El Gran Rosario registró una tasa de desempleo del 11,5% durante el segundo trimestre de 2026, frente al 7,7% del mismo período de 2025. El salto de 3,8 puntos porcentuales convirtió al aglomerado en el distrito con mayor desocupación del país y encendió las alarmas sobre la situación del mercado laboral en Santa Fe. El ministro de Trabajo provincial, Roald “Coco” Báscolo, analizó el escenario y vinculó el deterioro con las dificultades que atraviesan los sectores productivos que históricamente generaron mayor cantidad de puestos de trabajo.

“Lo que está impactando en esto son las políticas del gobierno nacional, a las cuales hoy podemos decir que le están sobrando dólares, pero le está faltando trabajo”, sostuvo Báscolo. El funcionario reconoció que algunos sectores muestran números positivos y mencionó al gas, el petróleo, la minería y la agroindustria, pero advirtió que “no son los sectores que más empleo traccionan”. Para el ministro, allí está una de las claves para explicar por qué el crecimiento económico no se traduce automáticamente en nuevos puestos de trabajo.

Báscolo identificó tres sectores particularmente afectados: industria, construcción y comercio. “La industria nunca dejó de caer a nivel país. Cayó en 2024, cayó en 2025 y sigue cayendo en 2026”, afirmó. Y agregó que Rosario es “uno de los polos industriales más importantes que tiene la provincia y también es de los más importantes que tiene el país”, por lo que el impacto de la caída industrial se siente especialmente en el Gran Rosario.

Respecto de la construcción, el ministro señaló que actualmente existe una cierta estabilización, aunque sobre niveles muy bajos. “La construcción se estabilizó, pero se estabilizó en niveles bajos. Sigue siendo un sector que perdió mucho empleo estos años”, explicó. Báscolo destacó que Santa Fe logró marcar una diferencia gracias al impulso de la obra pública provincial, que presenta números positivos, aunque aclaró que “obviamente no alcanzan a compensar los puestos de trabajo que se perdieron, por ejemplo, en la industria”.

El tercer sector que genera preocupación es el comercio. “El comercio venía sosteniendo la fuente de trabajo en 2024, que fue un año muy duro, y en 2025, que también fue complicado, empezó a perder trabajo”, señaló Báscolo. En este caso, explicó que la actividad comercial está estrechamente vinculada con el poder adquisitivo de los consumidores: “El comercio tiene que ver más con el mercado interno, con el poder adquisitivo de la población”.

El funcionario también apuntó contra el impacto de la apertura de importaciones sobre el entramado productivo santafesino. “Hoy Santa Fe tiene, por un lado, el perjuicio de la apertura indiscriminada de importaciones, de no equilibrar la balanza antes de abrir”, cuestionó. En particular, mencionó las dificultades que atraviesan industrias vinculadas a la línea blanca, los electrodomésticos y la metalurgia en Rosario, además de sectores como textiles y curtiembres en otras localidades de la provincia.

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Báscolo también reclamó cambios en la política tributaria vinculada al sector agroindustrial. “Al sector que es el principal motor de la provincia, que es la agroindustria, todavía no le sacan las retenciones”, afirmó. Según su análisis, el desafío consiste en lograr que el crecimiento de los sectores productivos con capacidad exportadora tenga un impacto mayor sobre la generación de empleo y sobre el mercado interno.

En cuanto a la construcción privada, el ministro señaló que también se siente la falta de inversiones. “Lo que en su momento fue construir al pozo, ir haciendo una suerte de plan de ahorro con ladrillos, eso hoy, digamos, que es parte privada, no obra pública, eso también se siente”, explicó. A su entender, la falta de inversores y la lentitud de los créditos hipotecarios mantienen frenada una actividad que durante años tuvo un peso significativo en la generación de empleo.

Al analizar el futuro inmediato, Báscolo planteó que una de las principales discusiones económicas pasa por la estrategia que adoptará el Gobierno nacional. “Hoy las principales preocupaciones de los argentinos son no llegar a fin de mes y tener miedo a perder su trabajo o no encontrar trabajo a aquellos que están buscando”, afirmó. En ese sentido, consideró que las autoridades deben definir si flexibilizan la política monetaria para “poner un poco más de plata en la calle” y fortalecer el consumo, o si profundizan la reducción de la inflación mediante una política monetaria más restrictiva.

Pese al aumento del desempleo, Báscolo destacó que la conflictividad laboral todavía no escaló en la misma proporción. “Nosotros estamos de manera permanente atendiendo conflictos, conflictos colectivos, de empresas en crisis, que tienen que suspender personal, hacer retiros voluntarios”, explicó. Según detalló, en la mayoría de los casos se alcanzan acuerdos entre las partes, aunque advirtió: “Lo que no quiere decir que esa situación va a persistir en el futuro”.

El ministro mencionó como ejemplos los conflictos atravesados por Basal, Verónica y Sancor, además de una empresa del norte santafesino. “Los trabajadores estuvieron bastante pacientes con la finalidad de poder sostener su puesto de trabajo”, afirmó, al describir meses de paralización, atrasos en los salarios y caída de la actividad. Para Báscolo, esa relativa paz social no debe confundirse con un mercado laboral saludable.

Finalmente, el ministro advirtió sobre otro fenómeno que acompaña la pérdida del empleo registrado: el crecimiento de la informalidad. “Gran parte de esos empleos fueron compensados por empleos informales o de baja calidad”, sostuvo al referirse a los más de 300.000 puestos registrados que, según indicó, se perdieron en los últimos 30 meses a nivel nacional. “Se está reemplazando trabajo de calidad, trabajo registrado, con obra social, con ART, por un trabajo de mucha menor calidad”, concluyó Báscolo, quien señaló que las plataformas digitales de delivery son uno de los ejemplos de esta transformación del mercado laboral.

Entrevista de Hernán Funes.