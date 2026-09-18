Aprobaron la Ley antitrapitos: "Cada municipio tendrá que adherir y reglamentar"

La Legislatura de Santa Fe convirtió en ley la prohibición de los cuidacoches en toda la provincia, después de que el Senado insistiera con el proyecto original. La norma establece un marco general para impedir la actividad y deja en manos de municipios y comunas la adhesión y reglamentación de las medidas en cada jurisdicción. El senador por el departamento San Martín, Esteban Motta, explicó en Radioinforme3 por Cadena 3 Rosario cómo será la aplicación y qué papel tendrán los gobiernos locales y las fuerzas de seguridad.

Motta explicó que la principal modificación es que “está prohibida la actividad” de los cuidacoches, aunque aclaró que luego cada municipio y comuna deberá adherir y reglamentar la norma. “Es una ley que va hacia lo contravencional, es como la venta ambulante, que está prohibido en muchos municipios, muchas comunas se prohíbe también de la actividad y eso permite una serie de acciones que pueden terminar hasta con el desalojo, hasta con el arresto por un par de días a quienes incumplen con esta medida”, señaló.

Ante la consulta sobre las sanciones previstas para quienes reincidan, el senador explicó que su aplicación deberá coordinarse con el Ministerio de Seguridad y las fuerzas policiales. “Eso ya es algo que se coordina obviamente con el Ministerio de Seguridad y con el soporte de las fuerzas de seguridad para llevar adelante, en ese caso de reincidencia, el arresto puntualmente”, sostuvo. Y remarcó que el procedimiento se encuadra en el código de faltas y no en el sistema penal.

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“Lo que nosotros no queríamos era sobrecargar el sistema penal, que tiene que estar ocupado principalmente con el combate del delito narco, sobre todo para nosotros, y de distintas formas de delito más gravosas”, explicó Motta. En ese marco, señaló que el objetivo es abordar una situación que considera especialmente presente en las ciudades más grandes de la provincia, aunque aclaró que en el departamento San Martín, de donde es oriundo, la problemática no tiene la misma dimensión.

El senador también fue consultado sobre el escepticismo respecto de la aplicación de la nueva norma, teniendo en cuenta que los municipios ya tienen responsabilidades vinculadas al control de la convivencia en el espacio público. Frente a ese planteo, Motta sostuvo que la implementación deberá apoyarse en una coordinación entre las distintas fuerzas. “Eso exige una coordinación entre las fuerzas policiales y las fuerzas de control municipal, efectivamente, para el cumplimiento que tiene que ver con el respaldo de las fuerzas policiales”, afirmó.

En ese sentido, puso como ejemplo el operativo desplegado durante los Juegos Suramericanos. “Uno de los ejemplos claves es el de los Juegos Suramericanos. Nosotros creemos que es uno de los ejemplos que podemos potenciar para sostener esta situación”, indicó. Ante la posibilidad de que un vecino se encuentre con un cuidacoches y quiera denunciarlo, Motta señaló que “tiene que haber una denuncia”, aunque insistió en que la articulación con las fuerzas policiales será fundamental.

“Nosotros entendemos que hay situaciones que el desalojo en sí de las calles pueden revertir en situaciones de violencia donde el respaldo de las fuerzas policiales va a ser fundamental en esos casos”, agregó el senador. De esta manera, planteó que el cumplimiento de la prohibición no quedará solamente sujeto a los inspectores municipales, sino que requerirá acompañamiento policial cuando la situación pueda derivar en episodios de violencia.

Seisas: “No es una caza de brujas contra los desfavorecidos”

El senador por Rosario Ciro Seisas, uno de los impulsores de la iniciativa, defendió el alcance de la ley durante el debate legislativo y rechazó que la prohibición tenga como objetivo perseguir a personas en situación de vulnerabilidad. “No busca salir en contra de quien con esfuerzo quiere ganarse la vida. No es una caza de brujas contra los desfavorecidos y los que no tienen oportunidades”, afirmó.

Seisas cuestionó además las interpretaciones que, según sostuvo, presentaron la iniciativa como una persecución contra personas sin recursos. “Como muchas veces se ha intentado hacer creer, haciendo uso de una especulación política total y absoluta, pero para nada sorprendente”, expresó.

El senador destacó que el texto aprobado busca establecer una prohibición general y, al mismo tiempo, permitir que cada ciudad defina cómo aplicarla de acuerdo con sus propias características. “Con esta ley, tal como salió con la media sanción de esta Cámara, hoy vamos a dejar de poner parches sobre el tema y le vamos a dar la oportunidad a las ciudades a que lo moldeen de acuerdo a sus propias realidades”, sostuvo.

En esa línea, Seisas vinculó el esquema con la autonomía de los gobiernos locales. “En un respeto también por los procesos autonómicos que ya se están viviendo y transitando en distintas ciudades de nuestra provincia”, afirmó. La norma, entonces, fija el marco provincial mientras que la instrumentación concreta quedará a cargo de municipios y comunas.

La discusión legislativa tuvo varias etapas. El Senado había aprobado originalmente el proyecto, pero Diputados introdujo modificaciones que obligaron a que el expediente regresara a la Cámara alta. Finalmente, el Senado insistió con el texto original y lo aprobó por unanimidad. Con la sanción definitiva, resta ahora la promulgación del Gobierno provincial para que la norma entre en vigencia.

Motta también se refirió durante la entrevista a otro proyecto que busca modificar el régimen de sanciones para las picadas y maniobras peligrosas. El senador explicó que la iniciativa recibió media sanción y pasó a Diputados. “Lo que nosotros proponemos es engrosar todo el código de faltas de tránsito provincial que permita desincentivar estas condiciones con multas altas”, señaló.

Según detalló, el proyecto contempla además sanciones para quienes organizan este tipo de encuentros y habilita el uso de tecnología como elemento de prueba. “El actual Código de Faltas de la Provincia, todavía que desde el 2011 no preveía la utilización de la tecnología”, explicó, y agregó que la propuesta busca permitir el uso de la videovigilancia y otros medios para identificar a quienes participan de estas maniobras.

Motta indicó que el esquema también contempla un endurecimiento de las sanciones, con multas más elevadas y suspensiones de las licencias de conducir. Además, mencionó una previsión específica para los casos en los que quienes conducen sean menores de edad: “La sanción recae sobre el padre, tutor o el responsable”.

Sobre el tratamiento legislativo, el senador confirmó que el proyecto ya pasó a la Cámara de Diputados después de obtener media sanción en el Senado. “Esperamos que le den un tratamiento, no decimos rápido, responsable obviamente, pero bueno, que sea una de las prioridades”, sostuvo.

Finalmente, Motta fue consultado sobre la nueva ley electoral de Santa Fe y la posibilidad de modificar el esquema que permite que un candidato a gobernador pueda competir en las PASO con hasta tres candidatos a vice. El senador fue tajante: “No hay chance de modificar en absoluto”. Según explicó, se trata de una ley que tuvo una amplia votación en la Legislatura y que, a su entender, no tendrá modificaciones.