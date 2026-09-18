Vuelos inmersivos y viajes sonoros en las aperturas de los finalistas de Radioteatro
Eso proponen los programas de colegios de Chubut, Santa Fe y Santiago del Estero. La ceremonia de premiación de la categoría se hará el 15 de octubre en Ciudad de Buenos Aires.
18/09/2026 | 08:54Redacción Cadena 3
FOTO: Los alumnos del Colegio Agrotécnico Nº 3 República de Venezuela, de Herrera (Santiago del Estero).
Los tres demos sugieren a los oyentes que se dejen llevar por los sonidos, silencios y palabras para “volar con la imaginación”. Le dan gran valor a los lenguajes verbal y sonoro para crear escenas, situaciones y tensos conflictos de las tramas radioteatrales.
Tal como informamos, los finalistas de la categoría Radioteatro de la tercera edición de Sueños de Radio son los siguientes:
• Escuela de Arte Nº 759 Florencio Molina Campos / “Historias en el aire” / Trelew (Chubut)
• Escuela de Educación Técnica Nº 638 Margarita Mazza de Carlés / “Sintonía ficción” / Rosario (Santa Fe)
• Colegio Agrotécnico Nº 3 República de Venezuela / “La butaca imaginaria” / Herrera (Santiago del Estero)
El programa de los chicos chubutenses -“Historias en el aire”- comienza de lleno con el relato misterioso de “Nazareno Cruz y el lobo”. La voz de la narradora envuelve la trama y lleva a los oyentes a la oscuridad intrigante de aquella obra.
A puro ritmo, el demo de los alumnos santafesinos, titulado “Sintonía ficción”, define con mucha gracia al radioteatro como “el tatarabuelo de los podcasts”. Y estimula a revivir la magia de “historias que se escuchan, se sienten y se viven”.
Y los estudiantes santiagueños, cuyo programa se llama “La butaca imaginaria”, empiezan proponiendo encuentros gracias a la imaginación y el poder de las palabras. Y remiten al ritual de sentarse alrededor de un aparato de radio para escuchar historias conmovedoras y estremecedoras.
Recta final
En octubre se harán las ceremonias de premiación en Santa Fe, Córdoba y Ciudad de Buenos Aires, y allí se anunciarán los ganadores de los equipos de radio y de las plazas de calistenia.
El jueves 1 se realizará el acto de entrega de premios de la categoría Folklore en Arequito (Santa Fe), el lunes 5 los de Periodismo y Bandas de Garaje en Córdoba, y el jueves 15 los de Radioteatro y Grupos Corales en la Ciudad de Buenos Aires.
Desde 2024, Sueños de Radio se ha consolidado como una experiencia educativa y comunicacional que conecta a estudiantes de distintos puntos de Argentina a través de la producción radiofónica. El concurso promueve habilidades vinculadas a la expresión oral, la escritura, la investigación y el trabajo colaborativo dentro del aula.
Este año, el programa educativo propuso cinco categorías: Periodismo; Radioteatro; Folklore y músicas regionales; Bandas de garaje: rock y pop, y Grupos corales.
En 2026, el programa educativo cambió totalmente de escala porque Cadena 3 Argentina decidió eliminar el límite poblacional de las convocatorias anteriores. En esta edición pudieron participar todas las escuelas secundarias del país, públicas y privadas, sin importar el tamaño de las localidades y ciudades donde están instaladas.
Como en las ediciones anteriores, los colegios ganadores se adjudicarán equipos digitales de radio completos: consola, micrófonos, auriculares y procesadores. También –por primera vez- recibirán plazas de calistenia y viajes especiales para las ceremonias de reconocimiento.
La edición 2026 cuenta con el acompañamiento de Sancor Seguros, Urquiza, Fundación Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias de Córdoba, Cruci, Solans Hoteles, y Naldo, un amigo de la casa, patrocinantes que renuevan su compromiso con la educación, la cultura y el desarrollo federal.
Su apoyo consolida a Sueños de Radio como un programa sostenible en el tiempo y reafirma la importancia de que el sector privado acompañe iniciativas que potencian el talento joven en todo el país.
Lectura rápida
¿Qué son los demos presentados?
Los demos sugieren a los oyentes dejarse llevar por sonidos y palabras para "volar con la imaginación", destacando los lenguajes verbal y sonoro.
¿Quiénes son los finalistas de Radioteatro?
Los finalistas son Escuela de Arte Nº 759 Florencio Molina Campos, Escuela de Educación Técnica Nº 638 Margarita Mazza de Carlés y Colegio Agrotécnico Nº 3 República de Venezuela.
¿Cuándo se llevarán a cabo las premiaciones?
Las premiaciones se realizarán en octubre en Santa Fe, Córdoba y Ciudad de Buenos Aires.
¿Dónde se realizará el acto de entrega de premios de Folklore?
El acto de entrega de premios de Folklore se llevará a cabo en Arequito (Santa Fe) el jueves 1 de octubre.
¿Por qué se eliminó el límite poblacional en 2026?
Se eliminó el límite poblacional para permitir la participación de todas las escuelas secundarias del país, tanto públicas como privadas.