Vuelos inmersivos y viajes sonoros en las aperturas de los finalistas de Radioteatro

FOTO: Los alumnos del Colegio Agrotécnico Nº 3 República de Venezuela, de Herrera (Santiago del Estero).

Los tres demos sugieren a los oyentes que se dejen llevar por los sonidos, silencios y palabras para “volar con la imaginación”. Le dan gran valor a los lenguajes verbal y sonoro para crear escenas, situaciones y tensos conflictos de las tramas radioteatrales.

Tal como informamos, los finalistas de la categoría Radioteatro de la tercera edición de Sueños de Radio son los siguientes:

• Escuela de Arte Nº 759 Florencio Molina Campos / “Historias en el aire” / Trelew (Chubut)

• Escuela de Educación Técnica Nº 638 Margarita Mazza de Carlés / “Sintonía ficción” / Rosario (Santa Fe)

• Colegio Agrotécnico Nº 3 República de Venezuela / “La butaca imaginaria” / Herrera (Santiago del Estero)

El programa de los chicos chubutenses -“Historias en el aire”- comienza de lleno con el relato misterioso de “Nazareno Cruz y el lobo”. La voz de la narradora envuelve la trama y lleva a los oyentes a la oscuridad intrigante de aquella obra.

A puro ritmo, el demo de los alumnos santafesinos, titulado “Sintonía ficción”, define con mucha gracia al radioteatro como “el tatarabuelo de los podcasts”. Y estimula a revivir la magia de “historias que se escuchan, se sienten y se viven”.

Y los estudiantes santiagueños, cuyo programa se llama “La butaca imaginaria”, empiezan proponiendo encuentros gracias a la imaginación y el poder de las palabras. Y remiten al ritual de sentarse alrededor de un aparato de radio para escuchar historias conmovedoras y estremecedoras.

Recta final

En octubre se harán las ceremonias de premiación en Santa Fe, Córdoba y Ciudad de Buenos Aires, y allí se anunciarán los ganadores de los equipos de radio y de las plazas de calistenia.

El jueves 1 se realizará el acto de entrega de premios de la categoría Folklore en Arequito (Santa Fe), el lunes 5 los de Periodismo y Bandas de Garaje en Córdoba, y el jueves 15 los de Radioteatro y Grupos Corales en la Ciudad de Buenos Aires.

Desde 2024, Sueños de Radio se ha consolidado como una experiencia educativa y comunicacional que conecta a estudiantes de distintos puntos de Argentina a través de la producción radiofónica. El concurso promueve habilidades vinculadas a la expresión oral, la escritura, la investigación y el trabajo colaborativo dentro del aula.

Este año, el programa educativo propuso cinco categorías: Periodismo; Radioteatro; Folklore y músicas regionales; Bandas de garaje: rock y pop, y Grupos corales.

En 2026, el programa educativo cambió totalmente de escala porque Cadena 3 Argentina decidió eliminar el límite poblacional de las convocatorias anteriores. En esta edición pudieron participar todas las escuelas secundarias del país, públicas y privadas, sin importar el tamaño de las localidades y ciudades donde están instaladas.

Como en las ediciones anteriores, los colegios ganadores se adjudicarán equipos digitales de radio completos: consola, micrófonos, auriculares y procesadores. También –por primera vez- recibirán plazas de calistenia y viajes especiales para las ceremonias de reconocimiento.

La edición 2026 cuenta con el acompañamiento de Sancor Seguros, Urquiza, Fundación Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias de Córdoba, Cruci, Solans Hoteles, y Naldo, un amigo de la casa, patrocinantes que renuevan su compromiso con la educación, la cultura y el desarrollo federal.

Su apoyo consolida a Sueños de Radio como un programa sostenible en el tiempo y reafirma la importancia de que el sector privado acompañe iniciativas que potencian el talento joven en todo el país.

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