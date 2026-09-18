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Vuelos inmersivos y viajes sonoros en las aperturas de los finalistas de Radioteatro

Eso proponen los programas de colegios de Chubut, Santa Fe y Santiago del Estero. La ceremonia de premiación de la categoría se hará el 15 de octubre en Ciudad de Buenos Aires.

18/09/2026 | 08:54Redacción Cadena 3

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Los alumnos del Colegio Agrotécnico Nº 3 República de Venezuela, de Herrera (Santiago del Estero).

FOTO: Los alumnos del Colegio Agrotécnico Nº 3 República de Venezuela, de Herrera (Santiago del Estero).

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Los tres demos sugieren a los oyentes que se dejen llevar por los sonidos, silencios y palabras para “volar con la imaginación”. Le dan gran valor a los lenguajes verbal y sonoro para crear escenas, situaciones y tensos conflictos de las tramas radioteatrales.

Tal como informamos, los finalistas de la categoría Radioteatro de la tercera edición de Sueños de Radio son los siguientes:

Escuela de Arte Nº 759 Florencio Molina Campos / “Historias en el aire” / Trelew (Chubut)

Escuela de Educación Técnica Nº 638 Margarita Mazza de Carlés / “Sintonía ficción” / Rosario (Santa Fe)

Colegio Agrotécnico Nº 3 República de Venezuela / “La butaca imaginaria” / Herrera (Santiago del Estero)

El programa de los chicos chubutenses -“Historias en el aire”- comienza de lleno con el relato misterioso de “Nazareno Cruz y el lobo”. La voz de la narradora envuelve la trama y lleva a los oyentes a la oscuridad intrigante de aquella obra.

A puro ritmo, el demo de los alumnos santafesinos, titulado “Sintonía ficción”, define con mucha gracia al radioteatro como “el tatarabuelo de los podcasts”. Y estimula a revivir la magia de “historias que se escuchan, se sienten y se viven”.

Y los estudiantes santiagueños, cuyo programa se llama “La butaca imaginaria”, empiezan proponiendo encuentros gracias a la imaginación y el poder de las palabras. Y remiten al ritual de sentarse alrededor de un aparato de radio para escuchar historias conmovedoras y estremecedoras.

Recta final

En octubre se harán las ceremonias de premiación en Santa Fe, Córdoba y Ciudad de Buenos Aires, y allí se anunciarán los ganadores de los equipos de radio y de las plazas de calistenia.

El jueves 1 se realizará el acto de entrega de premios de la categoría Folklore en Arequito (Santa Fe), el lunes 5 los de Periodismo y Bandas de Garaje en Córdoba, y el jueves 15 los de Radioteatro y Grupos Corales en la Ciudad de Buenos Aires.

Desde 2024, Sueños de Radio se ha consolidado como una experiencia educativa y comunicacional que conecta a estudiantes de distintos puntos de Argentina a través de la producción radiofónica. El concurso promueve habilidades vinculadas a la expresión oral, la escritura, la investigación y el trabajo colaborativo dentro del aula.

Este año, el programa educativo propuso cinco categorías: Periodismo; Radioteatro; Folklore y músicas regionales; Bandas de garaje: rock y pop, y Grupos corales.

En 2026, el programa educativo cambió totalmente de escala porque Cadena 3 Argentina decidió eliminar el límite poblacional de las convocatorias anteriores. En esta edición pudieron participar todas las escuelas secundarias del país, públicas y privadas, sin importar el tamaño de las localidades y ciudades donde están instaladas.

Como en las ediciones anteriores, los colegios ganadores se adjudicarán equipos digitales de radio completos: consola, micrófonos, auriculares y procesadores. También –por primera vez- recibirán plazas de calistenia y viajes especiales para las ceremonias de reconocimiento.

La edición 2026 cuenta con el acompañamiento de Sancor Seguros, Urquiza, Fundación Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias de Córdoba, Cruci, Solans Hoteles, y Naldo, un amigo de la casa, patrocinantes que renuevan su compromiso con la educación, la cultura y el desarrollo federal.

Su apoyo consolida a Sueños de Radio como un programa sostenible en el tiempo y reafirma la importancia de que el sector privado acompañe iniciativas que potencian el talento joven en todo el país.

Más info acá.

Lectura rápida

¿Qué son los demos presentados?
Los demos sugieren a los oyentes dejarse llevar por sonidos y palabras para "volar con la imaginación", destacando los lenguajes verbal y sonoro.

¿Quiénes son los finalistas de Radioteatro?
Los finalistas son Escuela de Arte Nº 759 Florencio Molina Campos, Escuela de Educación Técnica Nº 638 Margarita Mazza de Carlés y Colegio Agrotécnico Nº 3 República de Venezuela.

¿Cuándo se llevarán a cabo las premiaciones?
Las premiaciones se realizarán en octubre en Santa Fe, Córdoba y Ciudad de Buenos Aires.

¿Dónde se realizará el acto de entrega de premios de Folklore?
El acto de entrega de premios de Folklore se llevará a cabo en Arequito (Santa Fe) el jueves 1 de octubre.

¿Por qué se eliminó el límite poblacional en 2026?
Se eliminó el límite poblacional para permitir la participación de todas las escuelas secundarias del país, tanto públicas como privadas.

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