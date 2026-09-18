Independiente se juega una final ante Unión de Santa Fe en busca de los playoffs

FOTO: Independiente busca afianzarse en los puestos de clasificación a los playoffs.

Buenos Aires, 18 septiembre (NA) -- Independiente tendrá este sábado una dura visita a Unión de Santa Fe en un partido válido por la décima fecha de la Zona A del Torneo Clausura, donde buscará un triunfo que le permita afianzarse en los puestos de clasificación a los playoffs.

El encuentro, programado para las 16:45, se llevará a cabo en el Estadio 15 de Abril, contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro designado fue Luis Lobo Medina, mientras que en el VAR estará Gastón Monsón Brizuela.

Independiente llega a este enfrentamiento metido por ahora en puestos de clasificación a los playoffs, ya que en la última fecha igualó con San Lorenzo 1-1, llegó a los 14 puntos y se ubicó sexto en la Zona A.

A pesar de su posición actual, los dirigidos por el brasilero Jadson Viera no pueden confiarse, ya que un resultado adverso podría complicarles nuevamente en la tabla de posiciones.

Por su parte, Unión había enlazado una seguidilla de tres triunfos consecutivos que le permitió alcanzar los 13 puntos, pero en la última fecha sufrió una derrota 2-1 en su visita a Córdoba ante Talleres, lo que lo hizo caer a la octava posición.