Detuvieron al ex manager de Callejero Fino por amenazas al artista en Escobar

Buenos Aires, 18 septiembre (NA) – La Policía Bonaerense detuvo al ex manager de Simón Natanael Alvarenga, conocido como Callejero Fino, tras recibir acusaciones de reiteradas amenazas hacia el artista. Este se encuentra en prisión desde finales de agosto por la portación ilegal de un arma de guerra.

El operativo se llevó a cabo el viernes en el barrio cerrado Maschwitz Club de Escobar, donde fue arrestado Carlos Mauricio "Mauri" Fernández, según confirmaron fuentes de la agencia Noticias Argentinas. Durante el allanamiento, se logró la detención del ex manager, quien tiene antecedentes penales.

El fiscal Cosme Irribarren, a cargo de la UFI de Benavidez, ordenó la detención de Fernández por amenazas coactivas tras una denuncia presentada por Alvarenga. En sus declaraciones, el artista indicó que portaba el arma por motivos de protección.

En el lugar de la detención, se confiscó un auto Volkswagen Bora negro y un celular. Fernández, de 39 años, tiene un historial delictivo que incluye delitos de robo calificado en poblado y en banda.

Detención de Callejero Fino

Callejero Fino fue arrestado el 30 de agosto en la zona de Villa La Ñata, en el partido de Tigre. La detención se produjo después de que efectivos de la Policía Bonaerense detectaran una camioneta Volkswagen Amarok que circulaba sin patente.

Durante el procedimiento, los agentes hallaron en la camioneta una pistola Glock calibre .40 con la numeración limada, lo que llevó a la detención del artista y de un familiar que lo acompañaba. Desde entonces, Alvarenga se encuentra encarcelado por el delito de portación ilegal de arma de guerra.

Agencia NA