Clima en Tucumán: cómo seguirá el tiempo este viernes 18 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en Tucumán se encuentra cubierto por nubes, con una temperatura actual de 23°. La sensación térmica es de 23°, con una humedad del 49%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 3 m/s desde el oeste y la presión atmosférica se sitúa en 1017 hPa.

El clima hoy viernes 18 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 17° y una máxima de 27°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a las actuales, con un viento de 3 m/s y una humedad del 49%. No se prevén lluvias, por lo que el clima se mantendrá mayormente nublado durante el día.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán se presentarán con variaciones en las temperaturas. Para el sábado 19 de septiembre, se anticipa una mínima de 16° y una máxima de 31°, con cielo despejado. El domingo 20, la mínima será de 17° y la máxima alcanzará los 35°, con algunas nubes dispersas. El lunes 21, se espera una mínima de 16° y una máxima de 24°, con cielo nublado. Para el martes 22, la mínima será de 16° y la máxima de 25°, manteniendo el cielo cubierto. Finalmente, el miércoles 23 se prevé una mínima de 13° y una máxima de 31°, con cielo despejado.