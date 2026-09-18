Di Carlo criticó a Tapia: "Evidentemente no tiene aprecio por River"

En una reciente reunión de la Comisión Directiva, el presidente de River, Stefano Di Carlo, expresó que el titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, "no quiere" al club, aunque reconoció que es algo que hay que aceptar.

Di Carlo afirmó: "Evidentemente tiene una animosidad y no quiere a River", lo que subraya las diferencias entre la institución y la AFA. También añadió que "hay que aceptarlo y hay que dar la discusión desde la AFA, desde la política".

Al ser consultado por Carlos Trillo, vocal principal de la minoría opositora, el presidente remarcó que River no se apartará de sus principios: "Más aún cuando el presidente de AFA evidentemente tiene una animosidad y no quiere a River. Eso es una realidad".

El diálogo con la AFA fue el tema central de la reunión, donde se abordaron otros puntos como el contrato de Leonardo Ponzio, el rol de Pablo Longoria y el balance del último mercado de pases. No obstante, la relación con el ente regulador acaparó la atención.

Esta postura refuerza la decisión de River de alejarse de los encuentros directivos, tomada a principios de marzo, argumentando que en el actual funcionamiento del Comité Ejecutivo "no existen las garantías" necesarias para asegurar un proceso claro en la toma de decisiones.

A pesar de su firmeza, Di Carlo aclaró que "siempre dialoga de manera institucional, y nunca dejará de hacerlo", independientemente de si el club se encuentra dentro o fuera de la AFA.

"No por eso hemos dejado de tener el vínculo cordial e institucional que siempre se ha tenido", agregó el presidente.

Por último, cuestionó las prácticas tradicionales en el ámbito deportivo, señalando que "hay que ver una cuestión sobre la que creo que también requiere evangelizar y es esto de una costumbre que yo entiendo que es una postura vieja y remanida del fútbol de ‘tenés que estar adentro, tenés que arreglar’".

Di Carlo concluyó: "Ahora, cuando eso te pone en conflicto con los valores tradicionales de lo que somos, de lo que representás, de lo que defendés, ‘estar adentro, acordar’ y todas esas frases hechas, cómodas, simpáticas y amigables significan renunciar a ciertos valores y resignar ciertas cosas".