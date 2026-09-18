Europa teme una nueva ofensiva de Putin: advierten por una posible movilización encubierta

El presidente ruso Vladimir Putin podría avanzar hacia una nueva escalada de la guerra en Ucrania y aumentar la presión sobre los países europeos que respaldan a Kiev, según advertencias recogidas por The Telegraph entre fuentes de inteligencia y funcionarios europeos.

El diario británico señaló que los servicios de inteligencia occidentales detectaron preparativos administrativos que permitirían una nueva movilización de tropas en Rusia. La posibilidad cobró relevancia después de las elecciones celebradas este fin de semana, aunque las mismas fuentes remarcaron que una movilización masiva y abierta implicaría un importante costo político para el Kremlin.

“Lo que estamos viendo son preparativos administrativos para que sea posible hacerlo, si esa fuera la decisión”, señaló una fuente de inteligencia citada por The Telegraph.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La información también apunta a un incremento de las denominadas acciones híbridas, que incluyen sabotajes, ciberataques, desinformación, interferencias y otras operaciones por debajo del umbral de un conflicto militar abierto. La OTAN confirmó recientemente que este tipo de actividades atribuidas a Rusia se intensificaron y que la Alianza está reforzando sus mecanismos de protección y respuesta.

La posible movilización rusa

De acuerdo con las fuentes citadas por el medio británico, Rusia estaría desarrollando mecanismos para incrementar el reclutamiento sin recurrir necesariamente a una movilización pública de gran escala.

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski había señalado anteriormente que los servicios de inteligencia de su país estimaban que Moscú podría intentar incorporar unos 300.000 soldados adicionales.

Sin embargo, las fuentes occidentales citadas por The Telegraph consideran que una operación de esa magnitud tendría dificultades logísticas y supondría un elevado riesgo político para Putin. Entre las dudas aparece la capacidad rusa para equipar y desplegar a cientos de miles de nuevos efectivos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Una fuente de inteligencia aseguró que se observa “mucha movilización encubierta” y esfuerzos adicionales para incrementar el reclutamiento temporal.

Según la información publicada, esas prácticas incluirían presiones sobre personas en períodos de prueba laboral, ciudadanos con deudas y estudiantes que atraviesan dificultades académicas.

Putin salió a desmentirlo

Vladímir Putin aseguró este viernes que Moscú "no tiene intenciones agresivas hacia Europa", agregando que está dispuesto a restablecer las relaciones con los países europeos.

"Quiero reiterar que Rusia no tiene intenciones agresivas contra Europa ni contra los países europeos. Simplemente no tenemos motivos para ello. Estamos dispuestos a cooperar y restablecer las relaciones con nuestros vecinos europeos", manifestó el presidente ruso.

No obstante, el mandatario ruso indicó que Moscú observó los recientes ejercicios europeos en el mar Báltico, donde militares de la UE practicaron la incautación de buques civiles. "Hablan todo el tiempo de proteger el derecho internacional, pero se están preparando para confiscar barcos civiles", afirmó.

Europa teme una expansión de la guerra híbrida

La preocupación de los gobiernos europeos no se limita a una eventual movilización militar. También aumenta la atención sobre posibles acciones contra infraestructura y objetivos dentro de países miembros de la OTAN.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, afirmó que Rusia podría estar preparando ataques con misiles contra países que apoyan a Ucrania y que Moscú podría intentar presentar eventuales incidentes como accidentes para poner a prueba la respuesta de la alianza.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La OTAN sostiene que Rusia intensificó sus acciones híbridas contra los países aliados. Entre las actividades mencionadas por la organización figuran sabotajes, actos de violencia, provocaciones en las fronteras, ciberataques, interferencias electrónicas, campañas de desinformación y presiones económicas.

Francia prepara medidas ante posibles sabotajes

El presidente francés Emmanuel Macron convocó este viernes a responsables de inteligencia y seguridad para analizar el escenario y ordenó avanzar en un plan destinado a proteger infraestructura crítica y sectores estratégicos de la industria de defensa.

“En las últimas semanas, la amenaza híbrida rusa contra los europeos y contra Francia se ha intensificado”, afirmó Macron, según The Telegraph.

El mandatario sostuvo que el objetivo de esas acciones sería intimidar y obstaculizar el apoyo europeo a Ucrania.

La preocupación también se extiende a otros países. Polonia llegó a desplegar aviones de combate y cerrar temporalmente los aeropuertos de Lublin y Rzeszów después de un ataque ruso contra el oeste de Ucrania, cerca de la frontera con territorio de la OTAN.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La incertidumbre por el papel de Estados Unidos

El escenario europeo se volvió todavía más complejo ante versiones sobre una eventual reducción de la presencia militar estadounidense en el continente.

Según The Telegraph, funcionarios europeos de defensa y seguridad expresaron preocupación por informes que indican que el Pentágono evalúa retirar entre 25.000 y 40.000 soldados de Europa, además de parte de sus aeronaves, buques y armamento.

Estados Unidos negó esas versiones. Ese mismo día, el máximo comandante de la OTAN mantuvo conversaciones con responsables del Pentágono sobre el despliegue de tropas estadounidenses.

La alianza, mientras tanto, continúa reforzando su capacidad de respuesta frente a amenazas híbridas. La OTAN actualizó el 18 de septiembre sus requisitos de resiliencia para que los países miembros puedan proteger servicios esenciales y recuperarse con mayor rapidez frente a ataques o interrupciones graves.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Moscú amenaza con represalias al Reino Unido

En paralelo, Rusia elevó la tensión con el Reino Unido. Moscú advirtió que las instalaciones británicas en Ucrania podrían ser consideradas “objetivos legítimos” si son utilizadas para respaldar ataques de largo alcance contra territorio ruso.

El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso convocó a una diplomática británica para expresar su rechazo al apoyo de Londres a Kiev y advirtió sobre posibles “medidas de represalia”.

El conjunto de estas señales alimenta la preocupación de los gobiernos europeos por una eventual ampliación de las formas de confrontación entre Rusia y Occidente, aunque las advertencias sobre una nueva movilización rusa no implican que el Kremlin haya tomado públicamente esa decisión.

La OTAN, por su parte, mantiene que Rusia representa actualmente la principal amenaza directa para la seguridad de sus miembros y sostiene que continuará fortaleciendo su capacidad de disuasión y protección frente a acciones militares e híbridas.