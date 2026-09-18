Kylian Mbappé se pasa a On: la marca de botines vinculada a Roger Federer

Buenos Aires, 18 de septiembre (NA) — El delantero francés Kylian Mbappé sorprendió este viernes al confirmar que cambió de marca de botines e irá a una muy relacionada con el extenista suizo Roger Federer.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, Mbappé finalizó su contrato con Nike luego de 20 años, ya que la marca estadounidense estuvo a su lado desde 2006.

De esta manera, el francés empezará a usar botines de la marca On, que tiene como uno de sus accionistas a Federer.

El suizo se unió a la marca en noviembre de 2019, al adquirir una participación accionaria minoritaria (estimada en torno al 3 %). Tras la salida a bolsa de On en 2021, su inversión multiplicó notablemente su patrimonio.

Federer no solo tiene un rol empresarial dentro de la marca, sino que participa activamente en el diseño de productos, en las estrategias de marketing y en el desarrollo de la cultura de alto rendimiento de la compañía.

Mbappé viene de tener una grandísima actuación en el Mundial 2026, donde brilló con 10 anotaciones para llegar a las 22 entre sus tres participaciones y así convertirse en el máximo goleador en la historia de la competición, superando por solo una al argentino Lionel Messi.

El francés fue goleador en todos los torneos que disputó en la última temporada, lo que le permitió estar entre los nominados al Balón de Oro.