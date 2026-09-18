Detienen a un afgano en Alemania por intento de incendio en una sinagoga

FOTO: Detuvieron en Alemania a un afgano acusado de intentar incendiar una sinagoga.

Un ciudadano afgano de 37 años fue detenido este jueves en la ciudad alemana de Wuppertal, en el oeste del país, acusado de intentar incendiar una sinagoga.

Las autoridades locales consideran que el hecho podría haber estado motivado por antisemitismo, a partir de las primeras declaraciones realizadas por el sospechoso, según informó DW y supo la Agencia Noticias Argentinas.

El episodio ocurrió poco después del mediodía, cuando el hombre presuntamente arrojó un líquido inflamable sobre el ingreso del templo y le prendió fuego. El incendio provocó únicamente daños materiales leves y el sospechoso fue detenido minutos después por efectivos policiales en las inmediaciones de la sinagoga.

El fiscal jefe de Wuppertal señaló que el detenido, que ya contaba con antecedentes policiales por amenazas, comparecerá este viernes ante el juez de instrucción. De acuerdo con las informaciones preliminares, habría actuado solo, mientras que la Policía busca ahora testigos que hayan estado en la zona y puedan aportar datos sobre lo ocurrido.

La sinagoga ya había sido blanco de un ataque incendiario en 2014. En aquella oportunidad, tres jóvenes de origen palestino fueron condenados por arrojar cócteles molotov contra el edificio.