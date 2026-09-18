Buenos Aires, 18 de septiembre (NA) — María Zajárova, portavoz de la Cancillería de Rusia, realizó una dura comparación entre las declaraciones del ministro de Defensa de Italia, Guido Crosetto, y las ideologías de Hitler y Mussolini. Esta controversia surgió a raíz de que Crosetto afirmó que "cada soldado ucraniano que muere lo hace defendiendo a Europa", lo que Zajárova contextualizó con las ideas de los líderes fascistas que sostenían que las tropas nazis estaban "protegiendo" al continente de los judíos.

"El ministro de Defensa de Italia, Crosetto (afirmó, ndlr): 'Cada soldado ucraniano que muere lo hace defendiendo a Europa'. Hace ochenta y cinco años, [Adolf] Hitler y [Benito] Mussolini consideraban que las tropas de la Alemania nazi protegían a Europa de los judíos," expresó Zajárova en sus redes sociales, según reporta la Agencia Noticias Argentinas.

La declaración de Crosetto se realizó durante una visita a Varsovia, donde se reunió con su par polaco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. En esa oportunidad, el ministro italiano resaltó que los militares ucranianos, al defender su país, también están protegiendo una parte de Europa.

Además, Crosetto hizo hincapié en la necesidad de que los países europeos fortalezcan sus capacidades de defensa y disuasión ante la actual situación en Ucrania. Destacó que Italia y Polonia están comprometidos a seguir apoyando a Ucrania y abogan por un sistema de defensa europeo que complemente a la OTAN.

En el pasado, Crosetto había comparado la ayuda a Ucrania con un tratamiento para un paciente gravemente enfermo, afirmando que sin asistencia militar, Ucrania "desaparecería". Este tipo de comparaciones ha sido objeto de discusión y controversia en el ámbito internacional.

Por otro lado, el informe ruso también menciona que actualmente, algunos sectores de los batallones nacionalistas en Ucrania se consideran continuadores de figuras históricas como Stepán Bandera y Román Shujévich, colaboradores del régimen nazi. Estos grupos han sido criticados por portar simbología y emblemas asociados con el Tercer Reich.