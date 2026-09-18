River y Huracán se enfrentan en un partido crucial para los playoffs del Torneo Clausura

Buenos Aires, 18 de septiembre (NA) -- River se prepara para recibir a Huracán este sábado, en un partido correspondiente a la décima fecha de la Zona B del Torneo Clausura. Este encuentro es fundamental para ambos equipos en su lucha por los puestos de clasificación a los playoffs.

El inicio del partido está programado para las 19 en el Estadio Monumental. La transmisión será en vivo a través de ESPN Premium, mientras que el árbitro designado para esta ocasión es Facundo Tello, con Fernando Echenique como encargado del VAR.

River llega a este encuentro en un momento de gran forma, habiendo logrado tres victorias consecutivas desde que Leonardo Ponzio asumió como director técnico interino. Su reciente trayectoria incluye triunfos por 3-2 ante Banfield, 3-1 contra Independiente Rivadavia de Mendoza y 2-1 frente a Atlético Tucumán, lo que les ha permitido posicionarse en los puestos de clasificación a los playoffs en la Zona B.

Además, el equipo de Núñez ha mejorado su posición en la tabla anual, buscando asegurar su lugar en competiciones internacionales para el próximo año.

Por su parte, Huracán llega a este partido tras vencer 2-1 a Racing en su último encuentro, lo que les permitió alcanzar los 13 puntos. Sin embargo, se encuentran fuera de los puestos de clasificación a los playoffs debido a una diferencia de gol desfavorable.

El equipo dirigido por Diego Martínez necesita obtener un buen resultado en el Estadio Monumental para mantener sus aspiraciones de clasificar a las competencias internacionales de 2027.