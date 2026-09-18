Docentes universitarios confirmaron que van al paro nuevamente: "La negociación parece no tener fin"

La docente universitaria Daniela Díaz, presidenta de la seccional Rosario de FAGDUT, confirmó un nuevo paro nacional de 48 horas para este viernes 18 y martes 22 de septiembre, tras el fracaso de la paritaria con el Gobierno nacional.

Díaz cuestionó la propuesta presentada en la reunión del jueves 17 de septiembre y sostuvo que se trata nuevamente de un incremento del 3%. "Es increíble después de que nos adeuda desde el 31 de mayo. Luego de que hay una ley que no se cumple, una cautelar que tampoco se cumple, el Gobierno nos vuelve a ofrecer lo mismo", afirmó al móvil de Cadena 3 Rosario.

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El dirigente señaló que las federaciones resolvieron avanzar con la medida de fuerza ante la falta de acuerdo. "Todas las federaciones nos unimos en un nuevo paro. Una jornada de 48 horas, viernes 18 y martes 22 de septiembre", indicó. Además, confirmó una nueva marcha federal universitaria para el 15 de octubre.

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Según informó el Frente Sindical Universitario, la oferta oficial volvió a ser rechazada por las representaciones gremiales. La actualización del 3% quedó lejos del 33% que, según el sector, debería aplicarse en función de la Ley de Financiamiento Universitario. En ese marco, las organizaciones reclaman una recomposición salarial y el cumplimiento de la normativa vigente.

Díaz también describió el desgaste que atraviesa el sector por la falta de avances en las negociaciones. “Venimos desgastados, venimos cansados, venimos agotados en esta negociación que parece no tener fin ni tener una buena resolución”, expresó. Y agregó: “Por eso convocamos a un nuevo paro de actividades por 48 horas, viernes 18, martes 22 ya una nueva marcha federal el 15 de octubre.”

Informe de Fernando Carrafiello.