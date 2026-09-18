Viernes en Rosario: cielo nublado y una máxima de 25 grados

FOTO: El cielo despejado invita a visitar los parques de la ciudad.

Rosario comenzó este viernes con 12,6 grados, cielo algo nublado y 80% de humedad, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional. La presión se ubicó en 1016,8 hPa, con viento del este a 8 km/h y una visibilidad de 15 kilómetros.

Durante la jornada se espera una mínima de 11 grados y una máxima de 25. La mañana estará parcialmente nublada, mientras que hacia la tarde y la noche el cielo estará mayormente nublado. No se prevén precipitaciones.

El buen tiempo continuará durante el fin de semana, con 27 grados el sábado y 28 el domingo. El lunes la máxima será de 23 grados, mientras que el martes llegará un descenso térmico, con 8 de mínima y 20 de máxima.