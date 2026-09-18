Viernes en Rosario: cielo nublado y una máxima de 25 grados
La jornada comenzó con 12,6 grados y 80% de humedad, según el Servicio Meteorológico Nacional. El fin de semana tendrá temperaturas más altas, con registros de hasta 28 grados.
18/09/2026 | 06:52Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: El cielo despejado invita a visitar los parques de la ciudad.
Rosario comenzó este viernes con 12,6 grados, cielo algo nublado y 80% de humedad, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional. La presión se ubicó en 1016,8 hPa, con viento del este a 8 km/h y una visibilidad de 15 kilómetros.
Durante la jornada se espera una mínima de 11 grados y una máxima de 25. La mañana estará parcialmente nublada, mientras que hacia la tarde y la noche el cielo estará mayormente nublado. No se prevén precipitaciones.
El buen tiempo continuará durante el fin de semana, con 27 grados el sábado y 28 el domingo. El lunes la máxima será de 23 grados, mientras que el martes llegará un descenso térmico, con 8 de mínima y 20 de máxima.
Lectura rápida
¿Cuál fue la temperatura mínima y máxima en Rosario este viernes? La mínima fue de 11 grados y la máxima de 25 grados.
¿Qué condiciones climáticas se reportaron al inicio del día? Se reportaron 12,6 grados, cielo algo nublado y 80% de humedad.
¿Qué se espera para el clima del fin de semana? Se espera un clima bueno, con 27 grados el sábado y 28 grados el domingo.
¿Qué cambios habrá en la temperatura el lunes y martes? El lunes la máxima será de 23 grados y el martes habrá un descenso térmico, con 8 de mínima y 20 de máxima.
¿Cómo se prevé el cielo durante la jornada del viernes? La mañana estará parcialmente nublada y hacia la tarde y la noche el cielo estará mayormente nublado.