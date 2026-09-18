En vivo

Juntos

Fernando Genesir

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Despabilate... amor

Flavia y Fer

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

INrockXIDABLE

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Viernes en Rosario: cielo nublado y una máxima de 25 grados

La jornada comenzó con 12,6 grados y 80% de humedad, según el Servicio Meteorológico Nacional. El fin de semana tendrá temperaturas más altas, con registros de hasta 28 grados.

18/09/2026 | 06:52Redacción Cadena 3 Rosario

Perspectiva Rosario

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
El cielo despejado invita a visitar los parques de la ciudad.

FOTO: El cielo despejado invita a visitar los parques de la ciudad.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Rosario comenzó este viernes con 12,6 grados, cielo algo nublado y 80% de humedad, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional. La presión se ubicó en 1016,8 hPa, con viento del este a 8 km/h y una visibilidad de 15 kilómetros.

Durante la jornada se espera una mínima de 11 grados y una máxima de 25. La mañana estará parcialmente nublada, mientras que hacia la tarde y la noche el cielo estará mayormente nublado. No se prevén precipitaciones.

El buen tiempo continuará durante el fin de semana, con 27 grados el sábado y 28 el domingo. El lunes la máxima será de 23 grados, mientras que el martes llegará un descenso térmico, con 8 de mínima y 20 de máxima.

Lectura rápida

¿Cuál fue la temperatura mínima y máxima en Rosario este viernes? La mínima fue de 11 grados y la máxima de 25 grados.

¿Qué condiciones climáticas se reportaron al inicio del día? Se reportaron 12,6 grados, cielo algo nublado y 80% de humedad.

¿Qué se espera para el clima del fin de semana? Se espera un clima bueno, con 27 grados el sábado y 28 grados el domingo.

¿Qué cambios habrá en la temperatura el lunes y martes? El lunes la máxima será de 23 grados y el martes habrá un descenso térmico, con 8 de mínima y 20 de máxima.

¿Cómo se prevé el cielo durante la jornada del viernes? La mañana estará parcialmente nublada y hacia la tarde y la noche el cielo estará mayormente nublado.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf