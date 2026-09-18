Juegos Suramericanos 2026: ¿Qué competencias se podrán ver este viernes 18?

Santa Fe, Rosario y Rafaela tendrán actividad desde las primeras horas de la mañana hasta la noche. Habrá definiciones en remo y boxeo, además de encuentros de hockey, fútbol, rugby, vóley y distintas disciplinas individuales.

En Santa Fe, la jornada tendrá las finales de remo en la Laguna Setúbal, hockey en la Asociación Santafesina de Hockey, vela, triatlón, balonmano y esquí náutico. Argentina jugará ante Chile en ambas ramas del hockey: las mujeres a las 14 y los varones a las 16. El partido de Las Leonas tiene la capacidad agotada y podrá seguirse también desde las pantallas del Fan Fest del Parque del Sur.

Rosario concentrará una extensa programación con golf, esgrima, vóley indoor, fútbol femenino y masculino, judo, pentatlón, natación artística, gimnasia rítmica y rugby. En el Hipódromo–Óvalo habrá partidos de rugby masculino y femenino entre las 14 y las 20:30, mientras que el Centro Acuático recibirá las pruebas de natación artística desde las 10.

En Rafaela, el ciclismo de ruta abrirá la jornada a las 9 y el skateboarding tendrá actividad desde las 11:40. El principal atractivo llegará a las 15, con las finales de boxeo, que tendrán 12 combates programados en el Ring A.

La programación puede sufrir modificaciones, por lo que se recomienda consultar los horarios y escenarios actualizados en el sitio oficial de los Juegos. Para acceder a las competencias y al Fan Fest es necesario contar previamente con el QR gratuito disponible en la web oficial.