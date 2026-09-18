Juegos Suramericanos 2026: ¿Qué competencias se podrán ver este viernes 18?
Rosario, Santa Fe y Rafaela concentrarán una jornada con hockey, remo, fútbol, ??rugby y boxeo, entre otras disciplinas. Las definiciones comenzarán por la mañana y se extenderán hasta la noche, con participación argentina en varios escenarios.
18/09/2026 | 07:08Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Deportes en los juegos suramericanos.
Santa Fe, Rosario y Rafaela tendrán actividad desde las primeras horas de la mañana hasta la noche. Habrá definiciones en remo y boxeo, además de encuentros de hockey, fútbol, rugby, vóley y distintas disciplinas individuales.
En Santa Fe, la jornada tendrá las finales de remo en la Laguna Setúbal, hockey en la Asociación Santafesina de Hockey, vela, triatlón, balonmano y esquí náutico. Argentina jugará ante Chile en ambas ramas del hockey: las mujeres a las 14 y los varones a las 16. El partido de Las Leonas tiene la capacidad agotada y podrá seguirse también desde las pantallas del Fan Fest del Parque del Sur.
Rosario concentrará una extensa programación con golf, esgrima, vóley indoor, fútbol femenino y masculino, judo, pentatlón, natación artística, gimnasia rítmica y rugby. En el Hipódromo–Óvalo habrá partidos de rugby masculino y femenino entre las 14 y las 20:30, mientras que el Centro Acuático recibirá las pruebas de natación artística desde las 10.
En Rafaela, el ciclismo de ruta abrirá la jornada a las 9 y el skateboarding tendrá actividad desde las 11:40. El principal atractivo llegará a las 15, con las finales de boxeo, que tendrán 12 combates programados en el Ring A.
La programación puede sufrir modificaciones, por lo que se recomienda consultar los horarios y escenarios actualizados en el sitio oficial de los Juegos. Para acceder a las competencias y al Fan Fest es necesario contar previamente con el QR gratuito disponible en la web oficial.
Lectura rápida
¿Qué actividades se realizarán en Santa Fe, Rosario y Rafaela? Se llevarán a cabo competencias en remo, boxeo, hockey, fútbol, rugby, vóley y otras disciplinas individuales.
¿Quiénes jugarán en hockey y a qué horas? Argentina jugará contra Chile; las mujeres a las 14 y los varones a las 16.
¿Dónde se realizarán las finales de remo en Santa Fe? En la Laguna Setúbal.
¿Cómo acceder a las competencias y al Fan Fest? Es necesario contar con el QR gratuito disponible en la web oficial.
¿Cuándo comenzará la actividad de ciclismo en Rafaela? A las 9 de la mañana.