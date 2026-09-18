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Qué suerte la mía: un viaje poético con Mr Skelly

A través de paisajes vibrantes y reflexiones profundas, Mr Skelly nos invita a apreciar la vida en sus múltiples facetas.

18/09/2026 | 07:00Redacción Cadena 3

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Qué suerte la mía: un viaje poético con Mr Skelly

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Qué suerte la mía es una obra que nos transporta a un mundo lleno de matices, donde el amable Mr Skelly nos guía a través de paisajes exuberantes y momentos de intensa emoción. Este libro, que se inscribe en el género de cómics y novela gráfica, se presenta como un compendio de reflexiones poéticas que abordan las dificultades y los cambios que enfrentamos en la vida.

La narrativa de Mr Skelly es un recordatorio de la importancia de detenerse, descansar y disfrutar de los pequeños milagros cotidianos que a menudo pasan desapercibidos. A lo largo de sus páginas, el autor nos invita a mirar la vida desde una nueva perspectiva, a hacer las paces con lo que no podemos controlar y a valorar lo que no siempre es visible. Esta invitación a la introspección y a la apreciación de lo simple resuena con fuerza en un mundo que a menudo parece apresurado y superficial.

Publicada por Plaza & Janés en 2026, esta obra se destaca no solo por su contenido reflexivo, sino también por su estilo visual atractivo que complementa la profundidad de su mensaje. La combinación de ilustraciones vibrantes y textos poéticos crea una experiencia de lectura única, que invita a los lectores a sumergirse en un viaje emocional y espiritual.

En un momento en que la vida cotidiana puede parecer abrumadora, Qué suerte la mía se presenta como un bálsamo para el alma. Nos recuerda que, en el fondo, todos compartimos la misma esencia, “estamos hechos de los mismos huesos”, y que cada uno de nosotros tiene la capacidad de encontrar belleza y significado en lo cotidiano. Este libro es una celebración de la vida, un homenaje a las emociones humanas y una invitación a vivir plenamente.

Ficha del libro:

GéneroCómics, Novela Gráfica
EditorialPLAZA & JANÉS
Año de edición2026
ISBN9788401039065
ISBN digital9788401039102
IdiomaEspañol

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