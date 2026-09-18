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Irán convoca al embajador alemán por declaraciones hostiles y acciones intervencionistas

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán citó al embajador alemán por acciones de la embajada en Teherán y declaraciones del canciller Friedrich Merz consideradas intervencionistas.

18/09/2026 | 06:30Redacción Cadena 3

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El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei

FOTO: El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei

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Buenos Aires, 18 septiembre (NA) —El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán convocó al embajador de Alemania en Teherán, Axel Dittmann Wilhelm, debido a la postura hostil de Berlín hacia el país persa y a la supuesta interferencia de la embajada alemana en los asuntos internos de Irán, según confirmó la Agencia Noticias Argentinas.

Durante la reunión, Alireza Yousefi, director general para Europa Occidental del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, rechazó las recientes e "infundadas" declaraciones antiiraníes del canciller alemán Friedrich Merz. Yousefi transmitió la enérgica protesta de Teherán por la visión "injustificada y destructiva" que mantiene Berlín respecto a Irán, según el comunicado oficial.

Asimismo, el ministerio enfatizó el apoyo político y militar que Alemania brinda a Israel, describiendo al Gobierno alemán como "cómplice del genocidio y otros crímenes cometidos por Israel contra los palestinos y otras naciones de la región".

El ministerio también indicó que la convocatoria del embajador alemán se debió a "ciertas acciones intervencionistas" llevadas a cabo por la embajada alemana en Teherán, de acuerdo a lo informado por Xinhua.

Afirmaciones de Merz

En una conferencia de prensa realizada el martes en Berlín junto al primer ministro iraquí Ali al-Zaidi, Merz expresó: "El apoyo de Teherán a ciertos grupos en la región debe cesar. Vemos las consecuencias a diario. También hacemos un llamado a Irán para que no extienda más el conflicto hacia Irak".

Además, el canciller alemán afirmó: "Irán debe, finalmente, cesar el bloqueo del estrecho de Ormuz. Sobre todo, debe poner fin a su programa nuclear militar".

Agencia NA

Lectura rápida

¿Qué hizo Irán con el embajador alemán?
Convocó al embajador alemán en Teherán por posturas hostiles y acciones intervencionistas de la embajada.

¿Quién es el embajador alemán en Irán?
El embajador se llama Axel Dittmann Wilhelm.

¿Cuáles fueron las declaraciones de Merz?
Merz pidió que Irán cese el apoyo a grupos en la región y que ponga fin a su programa nuclear militar.

¿Qué opina Irán sobre el apoyo alemán a Israel?
Irán considera que Alemania es cómplice de crímenes cometidos por Israel contra los palestinos.

¿Qué acciones específicas motivaron la convocatoria?
Se señalaron ciertas acciones intervencionistas por parte de la embajada alemana en Teherán.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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